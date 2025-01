Namorada de Amado Batista toma decisão após ataques por romance com cantor

Namorada de Amado Batista tomou uma atitude em suas redes sociais devido a onda de críticas que recebe por sua relação com o cantor

Namorada de Amado Batista, Calita Franciele tem sido alvo de críticas nas redes sociais desde que assumiu publicamente o relacionamento com o cantor. A Miss Universe Mato Grosso 2024 costuma compartilhar fotos de passeios do casal em seu perfil oficial no Instagram.

Na última quarta-feira, 15, após dividir uma sequência de registros com Amado Batista, a moça decidiu trancar os comentários das postagens, impedindo, assim, que internautas deixem qualquer mensagem. A atitude de Calita aconteceu devido a onda de ataques por parte do público a respeito da relação entre os dois.

Vale lembrar que o casal está junto desde junho do ano passado, mas só assumiram publicamente o romance no fim de 2024. Desde então, a companheira de Amado Batista tem recebido comentários maldosos, incluindo julgamentos pela diferença de idade entre ela e o cantor.

Recentemente, a jovem chegou a publicar uma reflexão em seu perfil: "A meta é viver feliz até incomodar e, por acaso, essa felicidade já está incomodando algumas pessoas". Até o momento, Calita Franciele não se pronunciou sobre a decisão de desativar os comentários nas fotos em seu Instagram.

Na manhã desta quinta-feira, 16, a Miss publicou uma homenagem ao companheiro: "Feliz dia internacional do compositor", declarou ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Calita Franciele Miranda de Souza (@calitafransouza)

Quem é a namorada de Amado Batista?

Miss Mato Grosso Universe 2024, Calita Franciele Miranda de Souza tem 23 anos, é bióloga de formação, apaixonada por espanhol, ama viagens e estar em família. Em suas redes sociais, que já soma mais de 125 mil seguidores, a moça compartilha sua rotina de autocuidado e reflete sobre o impacto de ser uma Miss.

Segundo o 'Mix Agora TV', Calita e Amado Batista começaram a se relacionar em junho de 2024, após o artista fazer um show em Campinápolis, pequena cidade do Mato Grosso na qual a jovem mora.

