Bruna Gomes abre intimidade com piloto Bernardo Sousa: 'Incentiva passos que eu tenho medo'

Em entrevista à Revista CARAS, a influenciadora digital Bruna Gomes fala da vida tranquila e feliz ao lado do piloto português Bernardo Sousa, em Lisboa

Casados há quase um ano, a influenciadora digital Bruna Gomes (28) e o piloto português Bernardo Sousa (37) ainda vivem em lua de mel. A catarinense, que saiu de casa aos 18 anos para ir atrás dos seus sonhos, não imaginou que seria do outro lado do Oceano Atlântico que encontraria a realização completa. Campeã do Big Brother Desafio Final, versão portuguesa do reality show, ela saiu de lá não só com o dinheiro, mas também com um amor.

“Ele enaltece tudo o que eu faço, incentiva aqueles passos que eu tenho medo e nunca, nunca deixa que eu me sinta sozinha. Tudo que eu quero hoje é continuar vivendo isso”, derrete-se ela, apaixonada. “O amor pode ser leve, pode ser fácil e também pode te fazer crescer. Espero que a nossa troca seja sempre assim, eu torço por ele, mas ele também torce por mim”, declara.

Após sair do programa, ela fincou raízes na capital lusa, Lisboa, onde mora com o eleito. “Estamos

juntos desde o Big Brother. Nós não tivemos a fase do não morar juntos. Eu sinto que conheço o

Bernardo há muito tempo. Claro que no dia a dia vamos apresentando sempre algo novo um para o outro, mas nos damos bem desde o começo”, afirmou a youtuber.

Segundo ela, a vida a dois tem sido tranquila e feliz. Morando em uma casa com estilo industrial, eles ainda estão adaptando a decoração, que passeia entre o moderno e o antigo. “O que temos em comum é o amor pela madeira antiga. Somos apaixonados, temos muitas coisinhas dessas”, contou Bruna, que colocou objetos na decoração que a remetem às suas origens. “Tenho várias coisinhas que me lembram o Brasil, em especial, os presentinhos dos fãs”, revelou ela.

A cozinha está entre seus cantinhos favoritos no lar. “Na minha cozinha entra uma luz incrível.

Nós passamos muito tempo nela com os amigos, inventando receitinhas e até mesmo gravando. Inclusive, eu lancei um livro de receitas brasileiras e a capa sou eu na minha cozinha”, comenta ela, referindo-se ao Receitas da Bru – Para Matar a Saudade de Casa. O nome da obra já explica por que a influenciadora é quem mais comanda o fogão da residência. “Quanto mais tempo passo longe de ‘casa’, mais me conecto com a cozinha. Fazer coisas que me lembrem a infância, a família, isso me deixa muito feliz”, explica a jovem, que está em Portugal desde 2022.

Capricorniana, ela gosta de tudo organizado e no lugar. “Mas tem dias que eu sou igual ao Bernardo, vejo um chinelo ali e penso: ‘Ah, também vou deixar (risos)’”, diverte-se a catarinense. Quando não está trabalhando, ela gosta de relaxar no sofá. “Foi uma das primeiras coisas que compramos. E como uma boa amante de café, nada melhor que conciliar o café com um sofazinho confortável”, diz.

Depois de fazer sucesso no reality show, Bruna voltou para a televisão no ano passado, como comentarista do programa Secret Story – A Casa dos Segredos, da TVI. Com o fim da temporada da atração, ela veio para o Brasil para curtir férias com o amado e a família. Os anos fora de casa a transformaram, mas a essência continua a mesma. “Com certeza uma nova mulher. Que continua com os pés no chão, com os mesmos valores. Só que agora mais lúcida do que é bom para mim. Acho que o tempo também é muito importante para a gente perceber o que faz bem e o que não faz. E essa lucidez sempre chega”, avalia ela, segura de si e de seus passos, tanto na vida quanto na carreira.

