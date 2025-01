BBB 25: Líderes, Aline e Vinicius analisam indicação ao paredão

Líderes da semana no BBB 25, os brothers Aline e Vinicius conversaram sobre qual dupla devem indicar ao primeiro paredão do jogo

Os brothers Aline e Vinicius, primeiros líderes do BBB 25, precisam chegar a um consenso sobre qual dupla será indicada ao paredão, que será formado ao vivo neste domingo, 19. Durante uma conversa no 'Apê do Líder', os dois analisaram as opções para a berlinda.

Na última sexta-feira, 17, Aline e Vinicius escolheram as duplas Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma, e os gêmeos João Pedro e João Gabriel como mira para o paredão. Agora, eles precisam decidir quais adversários devem enfrentar a primeira zona de risco da edição.

A sister, então, explicou que, apesar dos conflitos iniciais, não enxerga a necessidade de votar em Diogo e Vilma no momento. Ao longo do bate-papo na noite de sábado, 18, Aline quis saber o ponto de vista do amigo sobre a situação.

"Agora a gente não consegue decidir isso. Até amanhã de manhã a gente já consegue", declarou Vinicius. "Neste momento, eu votaria na Arleane e no Marcelo. E você votaria, neste momento, no Diogo e na Dona Vilma, é isso?", questionou a sister.

O brother, por sua vez, concordou com o comentário da amiga, mas explicou que ainda não está completamente decidido sobre seu voto no ator e na mãe. "Então, você tem ainda uma dúvida. Eu já tenho uma certeza e vou esperar você para podermos decidir amanhã", finalizou Aline, reforçando o desejo de indicar a dupla Arleane e Marcelo ao paredão.

Vale lembrar que Edilberto e Raissa já estão na zona de risco. A dupla de pai e filha foi indicada por Aline e Vinicius ainda na quinta-feira, 16, logo após os amigos vencerem a prova do líder.

💬 Aline: "Nesse momento, eu votaria na Arleane e no Marcelo. E você votaria no Diogo e na dona Vilma, é isso?"



💬 Vinícius: "Isso. Mas o ponto que ainda me faz não votar no Diogo, foi a força que ele me deu quando eu falei: 'Aline, por favor, senta!'"



💬 Aline: "Pronto,… pic.twitter.com/LP9lDznw5x — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2025

