Bruno, do KLB, faz rara aparição com os dois filhos e a esposa

O cantor Bruno, do KLB, surgiu com a esposa e os dois filhos na festa de aniversário das sobrinhas gêmeas. Veja a foto da família

O cantor Bruno, do KLB, fez uma rara aparição em público com sua família. Discreto com sua vida pessoal, ele foi fotografado ao lado da esposa, Maria Luiza, e dos dois filhos, Ravi, de 2 anos, e Ayla, de 1 ano.

O quarteto marcou presença na festa de aniversário das gêmeas Maya e Kiara, filhas de Leandro, do KLB, e Natália Guimarães. Na chegada ao evento, Bruno posou ao lado da esposa e dos filhos e esbanjou simpatia.

Bruno, do KLB, curte festa com a esposa e os dois filhos - Foto: Brazil News

Aniversário do filho de Bruno

Em janeiro, o pequeno Ravi completou 2 anos de vida e ganhou uma homenagem do pai, o cantor Bruno, do KLB, nas redes sociais. O artista compartilhou fotos do herdeiro e declarou o seu amor.

"Hoje meu neném completa 2 aninhos, e o papai cheio de orgulho e amor deseja sempre o melhor pra você. Obrigado por mudar a minha vida, e por me ensinar a cada dia ser melhor. Eu te amo incondicionalmente. E estou preparado pra viver tudo com você. Parabéns meu amor, muuuuita saúde e alegria na sua vida", afirmou ele.

Relembre o casamento de Natália e Leandro

O casal Natália Guimarães e Leandro Scornavacca, do KLB, trocou alianças em 2022. A Miss Brasil e o cantor se casaram no dia em que completaram 14 anos de união. A cerimônia, que aconteceu no espaço A Casa Jardins, na cidade de São Paulo, foi celebrada por Júnior Donatto, amigo dos dois e responsável pelos eventos da família.

A comemoração intimista reuniu cerca de 60 convidados, entre amigos e familiares próximos do casal. As filhas gêmeas do casal, Maya e Kiara, foram as daminhas de honra. Veja as fotos aqui.