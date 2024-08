Leandro e Natália Guimarães fazem festa luxuosa para as filhas gêmeas

O cantor Leandro, do KLB, e a esposa, Natália Guimarães, celebraram o aniversário de 11 anos das filhas gêmeas, Maya e Kiara

O cantor Leandro, do KLB, e a esposa, a modelo Natália Guimarães, celebraram o aniversário de 11 anos das filhas gêmeas, Maya e Kiara, na noite desta sexta-feira, 16. Eles organizaram uma festa luxuosa em um buffet na cidade de São Paulo e posaram orgulhosos com as filhas durante o evento.

A festa teve o tema de Fundo do Mar e contou com decoração caprichada, com direito a painel personalizado, dois bolos de aniversário, docinhos com o tema e várias lembrancinhas para os convidados.

As gêmeas completaram a nova idade no dia 8 de agosto e ganharam homenagem da mãe no Instagram. "Pode passar o tempo, mas elas sempre serão as nossas bebezinhas!! Hoje elas me fizeram uma pergunta interessante, queriam saber pra que dia no passado eu escolheria voltar se pudesse voltar no tempo… Minha resposta foi imediata: “Qualquer dia depois do dia em que vocês nasceram, pois seria impossível viver sem vocês!” E hoje se completam 11 anos do dia mais importante da minha vida!! Parabéns minhas princesas!! Obrigada pelo privilégio de aprender sobre o amor a cada dia!!", disse ela.

