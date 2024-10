Bruna Viola faz rara aparição com a esposa. Saiba quem é!

A cantora sertaneja Bruna Viola contou com a companhia da esposa durante um evento em São Paulo. Veja as fotos das duas juntas

A cantora sertaneja Bruna Viola fez uma rara aparição em público com sua esposa, a empresária Dani Kamphorst. As duas marcaram presença no Patfest 2024, que é um evento para celebrar a vida de Patricia Kisser - que era esposa do guitarrista Andreas Kisser e faleceu em 2022 após lutar contra o câncer.

Na entrada do evento, Bruna e Dani posaram abraçadas e sorridentes, esbanjando sintonia. Nas redes sociais, Dani celebrou o show da amada durante o evento. “A mais perfeita! A mais maravilhosa! A mais tudo para mim”, disse ela.

Vale lembrar que a cantora e a esposa se casaram em agosto de 2024 durante uma cerimônia intimista em São José do Rio Preto. Na época, elas mostraram fotos dos looks que usaram para o grande dia.

Bruna Viola curte evento com a esposa - Foto: Araujo / AgNews

Bruna Viola curte evento com a esposa - Foto: Araujo / AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Viola (@brunaviolamt)

A paixão de Bruna Viola por cachorros

A cantora Bruna Viola faz shows por todo o Brasil e é apaixonada por animais. No entanto, o que você pode não saber é que ela já adotou 8 cachorros na estrada! Para celebrar o Dia da Adoção Animal no início de outubro, a estrela contou que sua família tem 12 cães e 2 gatos, sendo que 5 deles foram adotados pela cantora apenas em 2024, no caminho de seus shows.

Bruna é apaixonada por animais desde que era criança e até começou a cursar a faculdade de Medicina Veterinária no início da vida adulta, mas desistiu do curso quando sua carreira começou a deslanchar. “Costumo dizer que a música é ciumenta, ela quer você só pra ela, é uma carreira que exige muito de nós. Eu estudava as matérias da Medicina Veterinária no ônibus indo para os shows, a equipe já me deixava segunda de manhã na porta da faculdade. Infelizmente uma hora tive que escolher e a música tomou conta de 100% do meu tempo”, afirmou.

Hoje em dia, ela coloca em prática seu amor pelos bichinhos cuidando dos seus pets adotados. "É incrível, em todo o show aparece um cachorrinho na porta do camarim, na beira do palco, na porta do hotel. Eles sentem quem gosta, né? Infelizmente não dá para adotar todos eles, mas tem sido cada vez mais difícil não conseguir ajudar", declarou ela, que já tem toda uma experiência nos resgates. "Geralmente eles estão judiados, apanharam bastante, ou foram abandonados doentes. É uma tristeza ver a situação deles! Levo para a veterinária que cuida de todos os meus pets, ela examina, faz todos os exames, faz vacinação, faz um check up total, realiza os tratamentos necessários até que eles fiquem bonzinhos e possam vir para minha casa de vez".