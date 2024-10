Bruna Viola celebra sua paixão pelos 8 cachorros que já adotou na estrada

Com uma carreira de sucesso na música sertaneja, Bruna Viola conta a história de sua paixão pelos animais no Dia da Adoção Animal

A cantora Bruna Viola faz shows por todo o Brasil e é apaixonada por animais. No entanto, o que você pode não saber é que ela já adotou 8 cachorros na estrada! Para celebrar o Dia da Adoção Animal nesta sexta-feira, 4, a estrela contou que sua família tem 12 cães e 2 gatos, sendo que 5 deles foram adotados pela cantora apenas em 2024, no caminho de seus shows.

Bruna é apaixonada por animais desde que era criança e até começou a cursar a faculdade de Medicina Veterinária no início da vida adulta, mas desistiu do curso quando sua carreira começou a deslanchar. “Costumo dizer que a música é ciumenta, ela quer você só pra ela, é uma carreira que exige muito de nós. Eu estudava as matérias da Medicina Veterinária no ônibus indo para os shows, a equipe já me deixava segunda de manhã na porta da faculdade. Infelizmente uma hora tive que escolher e a música tomou conta de 100% do meu tempo”, afirmou.

Hoje em dia, ela coloca em prática seu amor pelos bichinhos cuidando dos seus pets adotados. "É incrível, em todo o show aparece um cachorrinho na porta do camarim, na beira do palco, na porta do hotel. Eles sentem quem gosta, né? Infelizmente não dá para adotar todos eles, mas tem sido cada vez mais difícil não conseguir ajudar", declarou ela, que já tem toda uma experiência nos resgates. "Geralmente eles estão judiados, apanharam bastante, ou foram abandonados doentes. É uma tristeza ver a situação deles! Levo para a veterinária que cuida de todos os meus pets, ela examina, faz todos os exames, faz vacinação, faz um check up total, realiza os tratamentos necessários até que eles fiquem bonzinhos e possam vir para minha casa de vez".

Inclusive, o desafio com os novos cachorros em casa é algo que ela já está se acostumando. "Toda vez que eu chego em casa com um cachorro novo ou que ele tem alta da veterinária é uma saga para fazer a adaptação e socialização de todos eles. Exige estratégia mesmo, começar o contato com animais que são mais calmos, ir introduzindo ele na rotina e na família. Às vezes chego e eles comeram o sofá, a mesa, dominaram tudo. Tem horas que eu olho e penso “que loucura!”, mas depois gravo story mostrando a arte e todo mundo se diverte com a bagunça. A adoção de animais exige calma, paciência e muito carinho”, contou.

Por fim, a cantora Bruna Viola só tem o que comemorar no Dia da Adoção Animal. "Quando chego em casa depois de dias fora fazendo show, sou recebida com festa, a cachorrada toda feliz, saudável, me dando carinho, amor, nada é mais importante e recompensador do que isso. Eles são fieis, são gratos, é uma relação muito especial. Meu amor pelos animais é uma parte essencial da minha vida. Adotar um animal é um ato de amor e compaixão, e espero inspirar mais pessoas a fazerem o mesmo", declarou.