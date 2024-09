Briga? Viúva de Chrystian abre o jogo sobre fim da dupla com Ralf

Viúva do cantor Chrystian, Key Vieira relembrou os rumores sobre o fim da dupla do marido com o irmão, Ralf: ‘Foram 38 anos’

Viúva do cantor Chrystian, Key Vieira fez questão de desmentir os rumores envolvendo o fim da dupla do marido com o irmão, Ralf. Eles formaram uma dupla de sucesso por 38 anos, mas se separaram há alguns anos - e estavam sem contato próximo antes da morte de Chrystian. Porém, a viúva negou que tivesse existido uma briga entre eles.

Em entrevista no programa Domingo Record, Key contou que os irmãos se separaram quando Chrystian quis seguir outros projetos. “Dupla é igual casamento. Foram 38 anos de uma relação de muitos shows, eles viajavam muito. Com 38 anos, o Chrystian quis fazer uma carreira solo. Tinha vários projetos que ele queria e com a dupla, não dava para fazer. Então, ele resolveu seguir a carreira solo”, disse ela.

Então, ela falou dos boatos. “Na internet é um bafafá, né? Não houve briga. Eles não estavam se falando, mas brigar, eles não brigaram”, contou.

Por fim, Key Vieira falou sobre a dor de perder o marido. “Eu aceito se ele estiver melhor, se ele estiver bem. Eu fazia várias orações e falava: ‘Senhor, eu dou a minha saúde perfeita para ele’. Hoje eu me acho um pouco egoísta. Eu preferia partir e deixar ele. Mas a missão dele já tinha ido. Deus leva aqueles que já cumpriram a missão. Ele está descansando”, afirmou.

O cantor Chrystian faleceu aos 67 anos após sofrer uma infecção generalizada em decorrência de pneumonia e outras comorbidades.

Viúva de Chrystian fala sobre afastamento de Ralf

Key Vieira (54), viúva de Chrystian, falecido no dia 19 de junho, aos 67 anos, viu a necessidade de se defender após rumores que sucederam a declaração de Ralf (63), irmão de Christian, que contou que não via o irmão há quatro anos, e após a declaração do filho mais velho do cantor, Flávio Alexandre (48), que acusa a madrasta de ter impedido a aproximação do pai com os filhos.

