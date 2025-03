Médico explica diagnóstico do cantor Beto Barbosa: 'Pode ser decisivo'

Beto Barbosa recebeu diagnóstico preocupante em 2018. Saiba o que o médico diz sobre cuidados

Beto Barbosa (70) voltou a encantar o público com a famosa lambada que o consagrou como um dos artistas mais importantes do Brasil. Hoje feliz e realizado, o cantor passou por uma fase difícil em 2018 após receber diagnóstico de câncer de próstata.

O caminho até a cura, alcançada em 2024, não foi fácil. Ele ficou oito meses internado em um hospital em 2019 e passou por um tratamento intensivo, que incluiu quimioterapia e cirurgia. Além do primeiro problema de saúde, ele também foi diagnosticado com câncer na bexiga.

CARAS Brasil conversa com o Dr. Octavio Campos, médico urologista dos principais hospitais de São Paulo, que explica a importância de ficar atento aos sinais e fazer exames de rotina para descartar problemas de saúde.

"O diagnóstico precoce e o tratamento adequado fazem diferença nas chances de cura do câncer de próstata. O tratamento, que varia conforme o estágio da doença, a idade e as condições gerais do paciente, pode incluir a cirurgia – frequentemente a prostatectomia radical –, a radioterapia e a terapia hormonal, que reduz os níveis de testosterona e, consequentemente, a estimulação do tumor. Em alguns casos, pode ser necessário combinar essas abordagens para eliminar o câncer ou, pelo menos, controlá-lo de maneira eficaz", diz.

De acordo com o especialista, a demora em procurar apoio médico pode reduzir drasticamente as chaces de cura do paciente. No caso de Beto, ele iniciou um tratamento intensivo que durou seis anos e seguiu à risca todas as recomendações dos especialistas.

"A demora em procurar atendimento médico pode ser decisiva: quanto mais tempo o câncer permanece sem tratamento, maiores são as chances de ele se disseminar para outras regiões, tornando o tratamento mais complexo e reduzindo significativamente as chances de cura. Por isso, o diagnóstico precoce é vital para que o câncer seja tratado em sua fase inicial, quando as opções terapêuticas são mais eficazes", afirma.

Campos ressalta a importância de seguir cuidados com alimentação balanceada e prática de atividades físicas após a cura, como é o caso do cantor. Ele afirma que um estilo de vida saudável ajuda a reduzir o risco de uma recidiva. Além disso, manter consultas periódicas com o urologista ou oncologista é indispensável para monitorar a saúde.