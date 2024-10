Belo revela longa briga com Rodriguinho no passado: 'Coisa de moleque'

Amigos de longa data, Belo e Rodriguinho recordaram o período em que ficaram afastados após uma briga nos anos 1990

O cantor Belo abriu o coração ao falar sobre sua amizade de anos com o pagodeiro e ex-BBB Rodriguinho. No entanto, apesar de serem próximos atualmente, os dois famosos já passaram um longo período afastados após uma briga nos anos 1990.

Em participação no programa 'Brito Podcast', Belo e Rodriguinho recordaram a época em que pararam de se falar. De acordo com o ex-participante do BBB 24, o conflito entre eles, iniciado ainda muito jovens, perdurou por quase toda a carreira de ambos.

"Ficamos um tempo sem nos falar, eu e o Rodrigo", iniciou Belo. "Um tempo? Quase a nossa carreira inteira", acrescentou Rodriguinho. Em seguida, o ex-marido da influenciadora digital Gracyanne Barbosa revelou que o responsável por uni-los novamente foi o cantor Thiaguinho.

"Bobeira de criança, coisa de moleque mesmo. Quem fez a gente retomar a amizade foi o Thiaguinho. Thiago resgatou essa amizade, que é tão verdadeira e sincera. Vivemos tantas coisas juntos, quebramos tantas pedras juntos", declarou Belo.

Após retomarem a amizade, o cantor garantiu que possui contato diariamente com Rodriguinho. "Esse amor é incondicional. Somos parceiros de verdade, nos falamos todos os dias", contou Belo, por fim. Apesar dos artistas não terem revelado o motivo da briga durante o bate-papo, o ex-BBB já havia falado publicamente sobre o assunto.

Em entrevista no mesmo podcast, realizada em 2023, Rodriguinho explicou que o conflito entre ele e Belo aconteceu por causa de uma mulher. "Fiquei brigado com o Belo a vida inteira, palhaçada de moleque, começou em São Paulo… Tinha uma menininha ali… [Diziam] ‘Ah, é do Belo, ah não é mais’…", revelou o pagodeiro, na ocasião.

"O Belo foi o único com quem eu tive esse problema de não falar. A gente nem sabia por que tinha isso. Chegou uma época que nem lembrávamos mais o motivo. Todo mundo já tinha casado, estava tudo tranquilo, tudo bem, e a gente continuava com essa besteira. Quem nos uniu foi o Thiago, que disse: ‘Vocês dois têm que se falar’, e então voltamos a ser amigos. Nunca mais deixamos de nos falar", completou.

