Belo revela como virou a página após separação com Gracyanne Barbosa: 'Vários percalços'

Belo divulgou a turnê Belo in Concert; a CARAS Brasil marcou presença no evento e o cantor abriu o coração ao relembrar término com Gracyanne Barbosa

Se preparando para um ano de grandes celebrações, o cantor Belo (50) divulgou as datas de sua turnê de 2025, a Belo in Concert, que passará por mais de quinze cidades do Brasil em 25 apresentações. O anúncio da nova edição desse projeto foi feito na noite da última terça-feira, 26. A CARAS Brasil marcou presença no evento e conversou com o artista que falou sobre esse projeto e confessou sobre término com Gracyanne Barbosa (41).

Solteiro desde abril deste ano, Belo confessou que tem dedicado sua vida a música, inclusive, ela o ajudou a passar pelo término com a musa fitness. Com quem rompeu após 15 anos de casamento. O cantor revela que encontrou na arte um conforto durante os momentos de adversidade.

"A música sempre me salvou. A música sempre me levou para outros lugares, sempre a minha liberdade é a música. Eu tenho vários percalços na minha, mas aí que eu te digo: 'Sempre a música me salvou'. Eu estava impossibilitado de estar nos palcos e fazer shows. E dali eu tinha cinco, seis músicas tocando, sempre foi a música", declara.

Belo relembra o show que fez dias após a separação com Gracyanne Barbosa. Na época, o evento estava lotado e o cantor afirmou que a música o ajudou a passar por essa fase: "Eu passei por um momento de separação, eu tinha 90 mil pessoas no Allianz Parque, em dois dias. Então, a música de novo. Todos esses momentos, a música sempre foi o primeiro plano da minha vida, confessa.

O cantor Belo divulgou as datas de sua turnê de 2025, a Belo in Concert/ Foto: Leo Franco/ Agnews

