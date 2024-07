Arlindo Cruz emociona ao surgir em vídeo tocando banjo com ajuda da esposa

O cantor Arlindo Cruz, que carrega sequelas de um AVC, emocionou os fãs ao aparecer segurando um banjo: 'O dedinho mexendo'

O cantor Arlindo Cruz deixou os fãs bastante emocionados na noite de quarta-feira, 24, ao surgir em um novo registro ao lado da família. Através das redes sociais, Babi Cruz, esposa do artista, mostrou um vídeo onde ele aparece tocando banjo com sua ajuda.

Na última semana, Arlindo foi internado para realizar alguns exames e passar por um tratamento dentário. Devido às sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), sofrido em 2017, o sambista precisa de maiores cuidado em relação à saúde.

No vídeo compartilhado por Babi, Arlindo Cruz foi filmado segurando o banjo enquanto sua esposa o auxiliava a tocar. Bastante alegre com o momento especial, ela também não conseguiu esconder a emoção em vê-lo com o instrumento musical tão marcante.

Além de Babi Cruz, diversos fãs do cantor deixaram mensagens carinhosas nos comentários do registro, publicado originalmente no perfil do cantor Roger Toddy, que esteve na casa do famoso.

"Nosso mestre merece toda energia boa desse mundo", escreveu um internauta. "Poxa, me emocionei!!", disse outro. "Olha o dedinho do Arlindo mexendo!", falou um terceiro. "Foi emocionante demais, que tarde boooa!!!!", comentou Flora Cruz, filha do artista.

Confira a publicação arrastando para o lado:

Como está Arlindo Cruz?

O cantor Arlindo Cruz precisou ser internado na quinta-feira, 18, para realizar alguns exames e passar por um tratamento dentário. Após portais de notícias informarem que o seu estado de saúde havia piorado, a família do sambista esclareceu os rumores e tranquilizou os fãs.

Através das redes sociais de Arlindo, eles emitiram um comunicado garantindo que o cantor está bem. Ao longo da declaração, eles também reforçaram que o famoso deu entrada em um hospital somente para o tratamento odontológico - informação já revelada pela esposa, Babi Cruz, anteriormente.

"O cantor e compositor Arlindo Cruz encontra-se internado para a realização de exames e também de um tratamento dentário que por conta do estado de saúde dele, se torna ainda mais sensível", iniciou a equipe na publicação.

E completaram: "Vale ressaltar também que, diferentemente do que foi noticiado em alguns portais, ele segue com o quadro clínico estável, mantendo todos os sinais vitais. Desde já, agradecemos as orações dos fãs e amigos".