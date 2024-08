Dupla de Guilherme, o sertanejo Hugo reatou o relacionamento com ex-noiva após viver affair com a cantora Maiara; confira

Dupla de Guilherme no sertanejo, o cantor Hugo reatou o relacionamento com Juliete de Pieri, com quem já viveu um noivado. Após affair com Maiara, dupla e irmã de Maraisa, o artista foi discreto ao se declarar para a médica nas redes sociais.

Na última segunda-feira, 12, Hugo usou o perfil da dupla no Instagram para deixar um comentário apaixonado em foto publicada por Juliete no dia 30 de junho. "Minha mulher linda! Merece o melhor de Deus e de mim!", escreveu o cantor.

Para quem não sabe, Hugo e Juliete terminaram o noivado no início deste ano. Mesmo sem expor detalhes, o artista a encheu de elogios quando o relacionamento terminou. “A pessoa mais incrível que já conheci na minha vida”, disse ele na época.

A notícia logo repercutiu entre os internautas, que deram sua opinião na web. "E a Maiara?", perguntou uma seguidora. "Agora que a Maiara bebe mesmo", brincou outra. "@julietedepieri, nossa eterna Miss de Primavera do Leste/MT, toda vida educada e simples com todos!", declarou mais uma. "Que a Maiara encontre um cara que a compreenda e acredite que possam durar de ambos os lados", desejou outra fã.

Confira o comentário de Hugo:

Entenda o affair entre Hugo e Maiara

Em entrevista concedida ao portal LeoDias em junho, Hugo, dupla de Guilherme no sertanejo, assumiu que estava vivendo um affair com Maiara, dupla de Maraisa. Apesar de confirmar o romance, o cantor ressaltou que, naquele momento, ambos estávam solteiros e ainda não possuíam planos para o futuro.

“Cara, a verdade é que, sim estamos curtindo a vida, somos dois solteiros com expectativas bem alinhadas e sem planos”, revelou Hugo.

Na sequência, o famoso esclareceu que os dois pretendiam preservar a amizade. “(Somos) grandes amigos acima de tudo e é exatamente isso que queremos preservar”.

As especulações sobre um possível relacionamento surgiram após diversas trocas de flertes do casal durante os shows. Além disso, Hugo e Maiara estiveram juntos no leilão do Instituto Neymar Jr, no dia 3 de junho, deixando ainda mais clara a proximidade da dupla.