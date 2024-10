Após atrito no passado, mãe de João Gomes fala sobre a nora, Ary Mirelle

A mãe de João Gomes e a nora, Ary Mirelle, viveram um período polêmico no passado. Porém, elas colocaram um ponto final no atrito após o casamento

Mãe de João Gomes e sogra de Ary Mirelle, Kátia Gomes surpreendeu ao fazer uma homenagem para a nora nas redes sociais. O motivo da surpresa é que, no passado, as duas já se envolveram em polêmicas quando um atrito veio à tona.

Depois de ver o filho se casando, a mãe do cantor abriu um álbum de fotos da nora e abençoou a vida do casal. “Que a união de vocês seja abençoada por Deus e que entre você e meu amado filho sempre reinem a harmonia, a amizade, a compreensão, o companheirismo, e, claro, o amor! Que sejam muito felizes”, disse ela.

Esta atitude dela demonstra que colocaram um ponto final nos atritos do passado. Quando João Gomes e Ary Mirelle tiveram uma breve separação, Kátia chegou a fazer críticas para a nora publicamente. “A Ary nunca fez nada lá em casa, não fez nada. Ela sempre foi bem recebida, ela é preguiçosa mesmo. Mas é o jeito dela, a forma que ela foi criada. Não tem como você corrigir alguém”, disse ela em um podcast. Ela chegou a ser criticada por falar da namorada do filho, e sua conta no Instagram chegou a ser atacada por internautas e ela decidiu se afastar da internet por um tempo. Logo depois, João e Ary reataram o namoro e seguem firmes até hoje.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KÁTIA GOMES (@katiajordaniagomes_)

Fotos oficiais do casamento de João Gomes e Ary Mirelle

O cantor João Gomes está oficialmente casado! Na noite de segunda-feira, 21, ele oficializou sua união com a influencer Ary Mirelle, que é a mãe do seu filho, Jorge, de 9 meses. Agora, nesta terça-feira, 22, o casal exibiu as fotos oficiais da união na igreja do Castelo de Brennand, em Recife.

Nas novas fotos, o casal apareceu sorridente e trocando carinhos. Em algumas imagens, eles apareceram juntinhos durante a festa.

“Conseguimos, meu amor. Eu te amo”, disse ela na legenda. Nos comentários, o cantor respondeu: “Te amo, gatinha. Eu sou o cara mais feliz desse mundo”.