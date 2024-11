Anitta arrasa com look sensual no tapete vermelho do Grammy

A cantora Anitta marcou presença na cerimônia de premiação do Grammy Latino e arrasou ao optar por um look elegante e sensual

Nesta quinta-feira, 14, acontece a cerimônia de premiação do Grammy Latino em Miami, nos Estados Unidos. A premiação tem muitos brasileiros indicados.

Ao chegar no local do evento, Anittapassou pelo tapete vermelho e fez questão de posar sorridente para os fotógrafos presentes no local.

Para a ocasião, a artista optou por um look elegante e sensual. Anitta escolheu um vestido longo branco com um corset na parte de cima. O modelo ainda contou com algumas transparências.

Anitta está indicada nas categorias Gravação do Ano por seu sucesso Mil Veces e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa por Joga Pra Lua.

Desafios de gravação em Nova York

Recentemente, Anitta relatou sua experiência ao andar por Nova York, nos Estados Unidos, usando uma grande barriga de grávida, parte do figurino para a gravação do clipe de São Paulo, seu feat com o astro canadense The Weeknd. Em um vídeo compartilhado nos Stories do Instagram, a cantora contou que foi reconhecida enquanto caminhava pela cidade.

"Eu estava lá [gritando]. Foi muito louco. Eu liguei para todo mundo com aquela barriga e eles ficaram tipo assim: 'Que porra é essa?'. Estava andando nas ruas de Nova York [de máscara], mas daí me reconheceram e começaram a cantar minhas músicas. Eu estava pensando: 'Não se perca, foca no que quer que seja que esteja rolando aqui'. Não é como aquelas barrigas de mamães fofas", contou a famosa.

Para quem não acompanhou, a cantora publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece com um barrigão de grávida. Na imagem, a artista surgiu de calcinha, sutiã, meia fina e uma máscara no rosto. "Era para manter segredo", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs tentaram descobrir o verdadeiro signifcado da postagem e muitos apostaram em uma parceria com o cantor The Weeknd.

"Vai nascer quando o feat?", escreveu um internauta. "Quando que São Paulo nasce, mulher? Avisa aí", comentou outra. "Nasce logo, São Paulo", escreveu uma terceira.

