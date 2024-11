Anitta combina look durante viagem com o namorado

Anitta está curtindo uns dias em Orlando, nos Estados Unidos, e combinou o look com o namorado Vinicius Souza na hora de curtir um parque

Atualmente, Anittaestá curtindo uns dias em Orlando, nos Estados Unidos, e claro que a cantora está aproveitando para visitar os famosos parques da cidade.

Nesta quarta-feira, 13, a artista visitou o parque da Universal e compartilhou diversos registros em suas redes sociais.

Em seu Instagram Stories, Anitta postou uma foto em que aparece ao lado do namorado Vinicius Souza e de alguns amigos. O casal chamou a atenção ao surgir com as camisetas iguais, fazendo referência ao livro The Cat In The Hat.

"Estou no meu lugar favorito no mundo. Universal, em Orlando", celebrou Anitta, na ocasião.

Conquista

Que emoção! A cantora Anitta recebeu uma indicação para o Grammy Awards, a premiação de maior prestígio da música internacional, que será realizada em Los Angeles no dia 2 de fevereiro de 2025. Ela concorre na categoria de "Melhor Álbum de Pop Latino" com seu sexto álbum de estúdio, Funk Generation, lançado em abril de 2024.

Funk Generation entra para a história como o primeiro álbum de funk brasileiro a disputar o Grammy Internacional, marcando um momento importante para a música popular brasileira. Esta é a segunda vez que Anitta é indicada ao Grammy; no ano passado, a cantora foi nomeada pela primeira vez na categoria "Best New Artist".

Nesta semana, Anitta também estará presente em outra premiação, o Grammy Latino. A artista concorre na categoria "Gravação do Ano" com a faixa Mil Vezes. A cerimônia será realizada em Miami, no dia 14 de novembro.

“Estou emocionada com mais essa vitória para a nossa música. Poucos foram os brasileiros indicados ao Grammy Internacional e isso me deixa muito orgulhosa de toda a minha trajetória. Ver o nosso funk tão longe é um prazer que nesse momento eu nem consigo colocar em palavras. Muito obrigada aos meus fãs, equipe e família! Estou muito feliz!”, celebrou a artista.

Nas redes sociais, Anitta não escondeu sua felicidade com a conquista. Além de compartilhar uma gravação de tela de uma chamada de vídeo em que comemora a indicação com os amigos, a famosa abriu uma live para festejar o momento.

