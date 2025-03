Amado Batista e a esposa abrem álbum de fotos do casamento no civil

O cantor Amado Batista e Calita Franciele oficializaram a união na quinta-feira, 13, em um cartório no Mato Grosso; veja os registros

O cantor Amado Batista e Calita Franciele estão oficialmente casados! Juntos há pouco menos de um ano, os dois oficializaram a união no civil na quinta-feira, 13, com a presença de familiares e amigos próximos. A cerimônia discreta aconteceu em um cartório de Água Boa, no Mato Grosso.

Nesta sexta-feira, 14, o casal compartilhou através das redes sociais um álbum de fotos seguido de um vídeo mostrando o momento em que trocaram alianças. Nas imagens publicadas, é possível ver detalhes das roupas escolhidas pelos noivos.

Para a ocasião, a companheira de Amado Batista elegeu um vestido branco de manga longa com uma fenda na perna. Já o artista escolheu uma calça escura e uma camisa branca.

"Um dos dias mais especiais de nossas vidas", declarou Calita Franciele na legenda da postagem. Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas aos recém-casados, desejando muitas felicidades.

"O amor une as pessoas! Viva o amor! Parabéns e felicidades!", escreveu um seguidor. "Sejam muito felizes", disse outro. "Casal lindo, que seja abençoada a união de vocês", falou um terceiro.

Vale lembrar que, de acordo com informações do portal LeoDias, Amado Batista e Calita Franciele farão uma segunda cerimônia de casamento no próximo sábado, 15, na Fazenda AB, que fica situada no município de Cocalinho, Mato Grosso.

Confira os registros do casamento de Amado Batista e Calita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Calita Franciele Miranda de Souza (@calitafransouza)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Junior Souza (@ojuniorsouzaa)

Quem é a esposa de Amado Batista?

Miss Mato Grosso Universe 2024, Calita Franciele Miranda de Souza tem 23 anos, é bióloga de formação, apaixonada por espanhol, ama viagens e estar em família. Em seu perfil oficial no Instagram, que atualmente já soma mais de 300 mil seguidores, a moça costuma compartilhar sua rotina de autocuidado.

