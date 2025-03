Roberto Carlos revela motivo das broncas nos shows: ‘É a idade’

O cantor Roberto Carlos tem viralizado na internet com vídeos em que repreende fãs durante seus shows, e o Rei explica os motivos de suas broncas

O cantor Roberto Carlos, de 83 anos, tem viralizado na internet por demonstrar pouca paciência com os fãs durante os shows. Isso aconteceu há pouco tempo, na virada do ano em Recife, quando o artista se incomodou com pessoas que não paravam de falar durante sua performance.

Durante uma coletiva de imprensa a bordo de seu cruzeiro Além do Horizonte, o Rei revela os motivos de tal temperamento. "É a idade, sabe? A gente começa a ficar um pouquinho menos tolerante e a observar mais certas coisas que incomodam" , disse.

"Desta vez, foi o seguinte: eu estava no palco, na frente do corredor da plateia, que ficava ao meu lado direito e esquerdo. Um grupo de seguranças, sei lá o que eram, não era público, estava conversando. Eu já tinha dado uma dica, fora do microfone, para eles saírem dali porque estavam me atrapalhando. Eles não paravam. Eu falei: 'Escuta, vocês querem conversar? Vão conversar lá fora. Tem que ser aqui dentro, no meu show? É desrespeito com o artista.'", contou Roberto sobre bronca em um grupo de seguranças.

Roberto Carlos também conta uma das histórias de “puxão de orelha” que mais viralizou. Em 2022, um homem pedia uma rosa para sua mãe e não parava de gritar, porém, era antes do momento do momento tradicional do cantor entregar as rosas. "Ele não parava, e eu estava cantando 'Como é Grande o Meu Amor por Você', que é uma música que gosto de silêncio. Fiquei put* da vida e falei: 'Cala essa boca, por**.'", comentou.

Confira o vídeo:

Presença especial! Netos do Rei comparecem no navio

O cantor Roberto Carlos está à bordo do navio de cruzeiro Além do Horizonte com seus fãs e recebeu a presença especial de alguns dos netos. Nesta quinta-feira, 13, os três filhos de Dudu Braga - filho do cantor que faleceu em 2021 - foram ao navio para prestigiarem o avô durante o evento.

