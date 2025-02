Especialista explica procedimento luxuoso feito pela noiva de Amado Batista

Às vésperas do casamento, a modelo Calita Franciele, noiva do cantor Amado Batista, investiu em um procedimento de alto custo

A noiva do cantor Amado Batista (74), a Miss Universe Mato GrossoCalita Franciele (23) desembolsou cerca de R$ 150 mil para colocar lentes de contato de porcelana nos dentes. Em entrevista à CARAS Brasil, o dentista Flávio Pinheiro explica sobre o procedimento realizado na modelo.

Segundo o portal Léo Dias, nas vésperas do casamento com Amado Batista, Calita Franciele gastou cerca de R$ 150 mil para colocar lentes de contato dental de porcelana. A cerimônia do matrimônio de do casal será realizada no Mato Grosso no dia 15 de março.

O dentista Flávio Pinherio explica sobre este procedimento: "Lentes de contato dentárias são próteses finas, feitas de porcelana, que são cimentadas na superfície dos dentes para corrigir o seu tamanho, cor, formato e posição".

O especialista afirma sobre o valor do procedimento: "Ele tem um custo muito alto mesmo". O Dr. Flávio Pinheiro reforça os cuidados para manutenção das lentes: "Elas não quebram fácil. Evitar hábitos parafuncionais (ex: roer unha, morder objetos e usar os dentes como ferramentas) e visitar regularmente o dentista".

Segundo o dentista, o procedimento garante resultados muito naturais, mas isso depende do paciente, pois alguns preferem próteses dentárias de uma cor bem branca, ou seja, um pouco mais claro que a coloração normal do dente.

"Na verdade depende do que o paciente quer e se o dentista usa um bom laboratório. Tem paciente que quer mais branco e que pareça que seja lente. Mas, a gente [também] consegue botar lentes ultra naturais, é só fazer um bom trabalho e trabalhar com um bom laboratório", finaliza o especialista ao analisar o caso da noiva do cantor Amado Batista.

