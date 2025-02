Casamento de Amado Batista com Miss já teria horário e local da cerimônia em Goiás

Juntos desde 2024, o cantor Amado Batista e a namorada, a Miss Universe Mato Grosso Calita Franciele, irão oficializar a união no dia 15 de março

O cantor Amado Batista, de 72 anos, e a namorada, a Miss Universe Mato Grosso, Calita Fraciele, de 23, irão oficializar a união no dia 15 de março e novos detalhes sobre o horário e o local da cerimônia foram revelados . De acordo com o portal LeoDias, o casal vai trocar as alianças às 16h30, na Fazenda AB , que fica situada no município de Cocalinho, Mato Grosso .

A fazenda é de propriedade do cantor e conta com proteção ambiental. São 35 mil hectares e, hoje, avaliada em R$ 350 milhões . A fazenda tem 7.200 m², sendo desses 4680 m² de área útil.

Para otimizar o planejamento do casamento, Calita teria decidido montar um grupo de WhatsApp com os convidados que já receberam o convite, e por lá tem instruído eles para a cerimônia.

Amado Batista e Calita Franciele assumiram publicamente o romance nas vésperas do Natal de 2024, mas estão juntos desde junho do mesmo ano.

