Quem são os filhos de Amado Batista? Ele já fez rara aparição com todos os herdeiros

O cantor Amado Batista acaba de se casar com mulher 50 anos mais jovem do que ele. Que tal saber mais sobre a família dele? Conheça os filhos

O cantor Amado Batista, de 73 anos, surpreendeu seus fãs ao oficializar seu casamento com Calita Franciele, de 23 anos, no civil de forma discreta. Os dois celebraram a união em uma cerimônia civil na quinta-feira, 13, com a presença e amigos próximos e familiares em Água Boa, Mato Grosso. Com isso, os internautas se questionaram: Quem são os filhos de Amado Batista? A CARAS Brasil responde logo abaixo :

O cantor Amado Batista teve quatro filhos ao longo de sua vida, frutos de relacionamentos diferentes. Ele é pai de Erich, Lorena, Bruno e Rick. Os quatro herdeiros dele são discretos, mas possuem um grande vínculo com o pai. Nas redes sociais, eles compartilham fotos com o pai em datas especiais e fazem homenagens.

Um deles, Rick Batista, seguiu os passos do pai na música e se tornou cantor. Nas redes sociais, ele mostra fotos e vídeos de suas apresentações pelo Brasil.

Há alguns meses, o veterano conseguiu reunir os quatro filhos para uma foto e compartilhou com os fãs. “Obrigado, meus filhos”, disse ele na legenda.

Lorena, Amado Batista, Erich, Bruno e Rick Batista - Foto: Reprodução / Instagram

Quem é a esposa de Amado Batista?

O cantor Amado Batista está casado com Calita Franciele. Ela tem 23 anos, é bióloga de formação, fala espanhol e ama viagens. Ela mora em Mato Grosso e já foi Miss.

Os dois se conheceram quando ele fez show na cidade dela e começaram a namorar em junho de 2024, mas o romance só se tornou público alguns meses depois. “Chega de mistério, gente. Sim, é verdade! Estou apaixonada”, disse ela na época. Por sua vez, ele falou do relacionamento no programa The Noite, do SBT. “Estou namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser feliz, não é? E namorar quem você quiser ou se ela quiser, também”, afirmou.

Os dois marcaram o casamento em fevereiro e oficializaram a união no civil nesta semana em regime de separação total de bens.