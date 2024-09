Afastado de Leonardo, Eduardo Costa surpreende com recado para o cantor

Tudo em paz? O cantor Eduardo Costa rompeu o silêncio e falou publicamente sobre sua relação de amizade com Leonardo

O cantor Eduardo Costa rompeu o silêncio e se manifestou publicamente a respeito de sua relação com Leonardo. Grandes amigos, os dois se afastaram após protagonizarem um desentendimento em 2020, durante uma live do projeto 'Cabaré'.

Apesar da briga, Eduardo levantou bandeira branca e garantiu que não existem mais desavenças de sua parte. De acordo com informações divulgadas pelo jornal 'O Globo', o artista elogiou Leonardo e aproveitou o momento para mandar um recado ao, então, ex-parceiro.

"Ele é meu irmão, meu parceiro, meu ídolo, um cara que respeito para caramba. Eu te amo, Leonardo, mais do que tudo", declarou Eduardo Costa no sábado, 31, durante apresentação no evento Expoclaudio, em Minas Gerais.

"Leonardo é um cara que eu andei atrás em show para conhecer... É um ídolo da minha vida que virou meu amigo, meu parceiro de escritório, meu patrão, meu companheiro de palco. E eu nunca imaginei, no meu mais longínquo sonho, que um dia eu ia ter uma dupla sertaneja com o Leonardo", continuou o cantor, referindo-se ao antigo projeto dos dois, 'Cabaré'.

"Era uma dupla que deu liga, teve química, e que o público do Brasil abraçou. A única coisa que eu posso dizer é: 'Eu te amo, Léo'", finalizou o famoso. Vale lembrar que Eduardo Costa foi substituído por Bruno, da dupla com Marrone, após sua saída do projeto de Leonardo.

Leonardo esclarece sobre relação profissional com Eduardo Costa

Recentemente, o pai do cantor Zé Felipe comentou sobre sua parceria com Bruno e Marrone no 'Cabaré'. Em entrevista à repórter Sabrina Albernaz, da Record TV de Brasília, Leonardo garantiu que, em breve, o projeto com a dupla estará disponível aos fãs.

A voz de 'Pense em Mim' também comentou sobre a possibilidade de uma nova parceria com Eduardo Costa: "Não, não. O Eduardo… A nossa época passou", disse ele, na ocasião.

Mesmo sem uma parceria em mente, o sertanejo relembrou as conquistas ao longo do tempo em que trabalhou com o colega de profissão: "Foram 13 anos de muito sucesso, muito. E eu tenho uma gratidão muito grande por ele e por tudo o que ele fez por mim nos shows, sempre somando muito. Um grande cantor, um grande artista e eu desejo a ele cada vez mais sucesso", finalizou Leonardo.