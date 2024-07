Adele anuncia pausa na carreira por tempo indeterminado

A cantora Adele anunciou que fará uma nova pausa na carreira por tempo indeterminado e que não há previsão de novas músicas

Notícia triste para os fãs de Adele. A cantora anunciou que fará uma nova pausa na carreira por tempo indeterminado.

Em entrevista para o 2DF, veículo da Alemanha, a artista afirmou que após finalizar sua agenda de shows em Las Vegas e Munique pretende dar uma pausa para se concentrar em outras atividades e que não há novas músicas a caminho.

"Não tenho planos para novas músicas. Quero uma grande pausa e acho que quero fazer outras coisas criativas só por um tempinho", disse ela.

Além disso, Adele contou que aceitaria participar de um filme, mas que isso não acontecerá em um futuro breve. "Há apenas um papel em um filme que eu gostaria de ter, mas o cara que interpretaria o filme não está mentalmente preparado para escrever o roteiro".

A última pausa que Adele fez em sua carreira musical durou seis anos, de 2015 a 2021.

Casamento em segredo

Recentemente, a cantora Adele se casou em segredo com o agente esportivo Rich Paul, de acordo com informações do Radar Online. Este é o segundo casamento da artista de 35 anos que dessa vez tomou uma atitude para proteger sua fortuna.

Com um patrimônio estimado em cerca de US$ 220 milhões (algo em torno de R$ 1 bilhão), ela propôs um acordo pré-nupcial que foi assinado pelo noivo. Assim, ela garantiu a proteção do dinheiro que acumulou ao longo dos últimos anos.

“Adele tem alguns problemas de confiança, o que é normal para ela, mas trazer à tona um contrato conjugal causou alguns atritos entre eles”, disse uma fonte ao veículo. “Ela acredita no amor e diz que falar sobre qualquer coisa relacionada ao dinheiro é um assassino de romance infalível”.

Mas, ao contrário do que se pensa, Rich Paul também é bem sucedido. Considerado um dos maiores agentes esportivos dos Estados Unidos, ele cuida da carreira de vários atletas de ponta. Especula-se que sua fortuna esteja atualmente na casa dos US$ 120 milhões (cerca de R$ 590 milhões).