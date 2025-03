Estilista promove releitura sofisticada do sportswear e evoca glamour elaborado

A releitura esportiva se encontra tanto com vertentes sensuais quanto delicadas, o que traz dinamismo e versatilidade à coleção

O desfile da coleção fall 25 da estilistaTory Burch (58), apresentado no Museu de Arte Moderna de Nova York, trouxe uma releitura sofisticada do sportswear americano. Conhecida por equilibrar funcionalidade e elegância, ela apostou em uma alfaiataria reta e estruturada pontuada por detalhes inusitados, como suéteres fazendo o papel de cachecóis, peças de couro de efeito brilhante, saias de comprimento mídi de shape aberto, ombros deslocados e mangas amplificadas, criando looks que unem conforto e sofisticação, mas não de forma óbvia.

“O sportswear começou aqui!”, mencionou a estilista sobre a base de suas referências para esta coleção. Entretanto, todas as influências esportivas são aplicadas de maneira cuidadosa, a fim de que não se tornem caricatas.

A polidez é a base para a narrativa funcional explorada por Burch. Os cortes retos, a matéria-prima tanto clássica quanto nobre e os ótimos itens de complementação — jaquetas curtas e estruturadas, blazers com a cintura marcada e acentuados na região do quadril e casacos e coletes de lã — trazem tom adulto à proposta da estilista, que também aposta em uma paleta sóbria de terrosos mais profundos, pontuada por toques estratégicos de tons mais vívidos de verdes, vermelhos e amarelos.

Burch também evoca um glamour mais elaborado por meio da pele fake, texturas brilhantes e das poucas estampas que passeiam entre o abstrato discreto e o floral vintage. A releitura esportiva se encontra tanto com vertentes sensuais quanto delicadas, o que traz dinamismo e versatilidade à coleção, ampliando e muito o alcance da cliente da marca.

