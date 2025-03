Pietra Quintela atravessa fronteiras e realiza sonho: 'Consigo enxergar a evolução'

Pietra Quintela foi convidada para um evento internacional de moda; em entrevista à CARAS Brasil, a atriz celebra conquistas na carreira

A atriz Pietra Quintela (17) viveu um verdadeiro sonho ao ser convidada para assistir o desfile da Chanel na Paris Fashion Week. Fascinada por moda desde sempre, a jovem não escondeu a emoção de realizar essa experiência única na cidade considerada o berço da moda. Em entrevista à CARAS Brasil, ela vibra com o convite e confessa: "Consigo enxergar a evolução".

Para a jovem estrela, estar presente em um evento tão significativo é muito mais que um sonho realizado.“Presenciar este momento com a Chanel foi algo muito importante para mim. Fiquei honrada com o convite", reflete.

A presença de Pietra no evento marca um grande passo em sua trajetória artística. A atriz, que já desfilou na São Paulo Fashion Week aos sete anos, celebra a oportunidade de estar do outro lado, agora como convidada de uma das mais icônicas casas de moda do mundo.

"Há dez anos desfilei pela primeira vez na São Paulo Fashion Week e, hoje, estou em Paris como convidada. Isso é maravilhoso! Consigo enxergar a evolução de minha trajetória e meu crescimento na carreira. São experiências diferentes, claro, mas ambas muito especiais”, confessa a atriz Pietra Quintela.

Para o evento, Pietra optou por um look que reflete o sonho de pertencer ao universo da moda e escolheu peças que carregam ícones da marca. A peça se destacou pela força gráfica do preto e branco, combinação que se repetiu em toda a produção e um laço preto, detalhe icônico, no cabelo arrematou o visual.

Leia mais em:Pietra Quintela alça voos ao protagonizar filme: 'Focada no futuro'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: