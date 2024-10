Estilista Rafael Caetano revela pedido de Mauricio de Sousa para desfile no SPFW: 'Onde colocaremos?'

Em entrevista à CARAS Brasil, o estilista Rafael Caetano dá mais detalhes sobre sua coleção em homenagem ao cartunista Mauricio de Sousa

Rafael Caetano (30) escolheu Mauricio de Sousa (88), um de seus maiores ídolos, para ser o homenageado no desfile de sua marca homônima no 58º SPFW. Antes do evento, que acontece neste sábado, 19, o estilista teve um encontro emocionante com o cartunista, que aproveitou o momento para fazer um pedido especial.

O artista explica que, com a coleção, não pretende falar sobre a Turma da Mônica, mas sim, focar em seu criador — o que tornou o pedido de Mauricio de Sousa um desafio a ser cumprido . "Além de elogiar os desenhos, que eram todos esboços, ele pediu para que tivesse gibi. A pergunta é: Onde colocaremos os gibis, se eles não vão aparecer na roupa?", acrescenta, em entrevista à CARAS Brasil.

Apesar de estar encarando o maior desafio de sua vida, Caetano afirma que está com o coração tranquilo em relação ao seu trabalho. Ele conta que teve o apoio da Mauricio de Sousa Produções ao longo de todo o processo e que, mesmo tendo que lidar com o apagão que aconteceu em São Paulo no último final de semana, conseguiu manter os prazos de entrega das peças.

Agora, o estilista não esconde a empolgação para poder prestar a homenagem ao cartunista, no desfile que acontecerá às 16h, no Pavilhão das Culturas Brasileiras (PACUBRA), no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. "Prestar uma homenagem a alguém em vida é uma verdadeira dádiva."

Abaixo, Rafael Caetano dá mais detalhes sobre o processo de criação de sua nova coleção, recorda momentos do encontro emocionante com Mauricio de Sousa e ressalta a imortância de celebrar a cultura brasileira nas passarelas. Leia trechos editados da conversa.

Por que homenagear Mauricio de Sousa em sua nova coleção?

Queria falar sobre o desenho, uma das minhas maiores paixões. Para ilustrar essa história e tê-la como pano de fundo, usamos uma outra grande paixão minha: As criações de Mauricio de Sousa.



Houve algum desafio em passar as referências 'do gibi para a passarela', como você classificou o processo em seu Instagram?

Foi o maior desafio de toda a carreira. Não queríamos falar sobre a Turma da Mônica, mas sim sobre o criador da obra. Deixamos de lado muitas coisas incríveis para transpor uma coleção que dialogasse com o universo da Rafael Caetano. Apenas um personagem aparecerá na coleção : Horácio, alter ego no Mauricio. A imagem do dinossauro que por um momento foi escrito e desenhado apenas pelo cartunista, será representado a partir de um silk explodido em uma camisa e dos acessórios; colares e pingentes criados exclusivamente em parceria com a marca Griffo.



Como está o coração para o desfile?

Muito tranquilo e com uma sensação muito gostosa. Tivemos o apoio da Mauricio de Sousa Produções durante todo o processo de coleção. E a equipe está realizada com essa próxima coleção. Nem a falta de energia, no final de semana, que atrasou algumas demandas, tirou nosso entusiasmo. Tudo ficará pronto no prazo que calculamos.



Como foi encontrar com o Mauricio para contar sobre a homenagem?

Esse encontro foi, sem dúvidas, o momento mais emocionante de todos. Fomos recebidos com muito carinho pela equipe MSP e pelo Sr. Mauricio. A equipe e eu esperamos reviver essa emoção na passarela e no nosso backstage —único dia que vamos conseguir reunir 100% da equipe com a MSP e a família Mauricio de Sousa.

Foto: Naur Cavalcante/Divulgação

Qual a importância de celebrar essa parte tão rica da cultura brasileira nas passarelas?

Além de exaltar algo que é genuinamente nosso, prestar uma homenagem a alguém em vida é uma verdadeira dádiva. A passarela ainda é uma das maiores plataformas de divulgação do mercado de moda, poder juntar as duas coisas para somar forças e entregar um trabalho cuidadoso que narra a história da moda no Brasil é singular, sobretudo num momento pelo qual o país vem tentando expressar as suas características dentro deste segmento.

