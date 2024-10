Famosos desabafam após falta de luz na Grande São Paulo; confira

Após fortes chuvas, diversos imóveis ficaram sem luz na capital paulista e Grande São Paulo; alguns famosos se pronunciaram sobre o apagão

Após a forte tempestade que passou pelo Estado de São Paulo, na última sexta-feira, 11, diversas residências da capital paulista e região metropolitana ficaram sem energia elétrica, somando já três dias de apagão. Entre os afetados, estão também alguns famosos que desabafam sobre falta de luz na Grande São Paulo; confira.

Para contextualizar, a concessionária Enel Distribuição SP informou que 430 mil imóveis de cidades da Grande São Paulo continuavam sem energia elétrica até as 11h desta segunda-feira (14), terceiro dia de apagão. Segundo a empresa, cerca de 280 mil desses endereços sem luz estão na capital paulista, enquanto os demais estão em cidades como Taboão da Serra, São Bernardo do Campo, as informações foram divulgadas pelo G1.

Eliezer (34) é uma das celebridades que foram afetadas com o apagão. No último sábado, 12, ele usou as redes sociais para trazer atualizações aos seguidores sobre as consequências que as fortes chuvas trouxeram à mansão em que mora com a filha, Lua, e a esposa, Viih Tube(24).

Depois de relatar que uma árvore caiu em sua casa durante o temporal na noite de sexta-feira, dia 11, o influenciador exibiu os danos na propriedade."Gente, estamos todos bem. Estamos limpando, tirando a árvore que caiu na casa. Comunicação está difícil porque não tem água nem tem energia. Mas está tudo certo", disse ele nos Stories do Instagram.

'SEM LUZ NÃO DÁ'

MC Daniel (26) também se posicionou sobre a falta de luz em sua casa. O cantor reforçou seu descontentamento com o apagão na Grande São Paulo. Depois ele sugeriu que as pessoas se juntasse para protestar por conta de toda essa situação.

"Se não voltar a luz, eu vou logo protestar. Mó atraso. Vou logo protestar. Se não voltar a luz, nós vamos fazer alguma coisa, ir na ENEL, vamos na casa do prefeito, alguma coisa a gente vai fazer, vamos por aí umas 50 mil pessoas no local e pegar uns tomates. Sem luz não dá, nós veio para ser luz no mundo", declarou.

'NUNCA VI ALGO PARECIDO'

O apresentador Ronnie Von (80) também foi afetado pela falta de energia. Na manhã desta segunda-feira, 14, ele foi até as redes sociais e fez críticas a toda situação enfrentada pela região metropolitana de São Paulo.

"Nos meus 80 anos de idade, eu nunca vi algo parecido. É impressionante que isso possa acontecer. Eu reconheço que houve uma catástrofe, mas preste atenção, para muita gente, perdemos tudo que temos na geladeira [...] Nunca vi uma história dessa, existe um ditado, que a minha avó sempre disse: quem não tem competência não se estabelece, é uma coisa simples assim", desabafou.

'NO ESCURO'

Na manhã do último domingo,13, Mari Palma (35) usou as redes sociais para fazer um desabafo. Após as fortes chuvas que ocorreram em São Paulo, a jornalista contou que está sem energia elétrica em sua casa há quase dois dias.

Em uma publicação nas redes sociais, Mari Palma compartilhou um registro de um cômodo de sua residência iluminado apenas por luz de velas e na legenda, a jornalista desabafou: "No escuro há mais de 40 horas".

Na manhã desta segunda-feira, 14, Mari Palma voltou a comentar sobre a falta de energia elétrica em sua casa. Nos stories do Instagram, em poucas palavras, a jornalista declarou: "A quem interessar possa: Ainda tô sem energia!"

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MARI PALMA NAS REDES SOCIAIS: