Drayson Menezzes revela apoio da família em estreia no SPFW: 'Seguimos em um ótimo momento'

Em entrevista à CARAS Brasil, Drayson Menezzes celebra estreia nas passarelas e dá detalhes do novo projeto de sua irmã, Sheron Menezzes

Estreante na 58ª edição do SPFW, Drayson Menezzes(33) afirma que sua família o apoiou no momento especial. Grato pela experiência, ele reforça a importância da moda brasileira e aproveita para exaltar as irmãs, Sheron Menezzes(40) e Sol Menezzes (28), que engatam em novos projetos.

"Minha estreia no SPFW foi incrível. Minha família não pôde estar no evento, mas a gente sempre se apoia muito! Logo depois do desfile mandei um trecho em vídeo no grupo", conta Drayson Menezzes , em entrevista à CARAS Brasil. "E seguimos em um ótimo momento. A Sheron acabou de começar a rodar uma série, e a Sol estreia, no dia 25, o espetáculo Perfeita, em São Paulo."

O ator desfilou para a Meninos Rei, marca baiana que ele já admirada previamente. Ao lado dele estiveram nomes como Preta Rara(39), Beto Jamaica(59) e o ator Ícaro Silva(37), a quem o artista considera um irmão. "Mais uma vez a Junior e Céu Rocha entregaram um showzaço com uma coleção linda."

O empresário conta que, desde muito novo, já se interessava por moda e ouvia que um dia desfilaria, e no SPFW teve a oportunidade de pisar nas passarelas pela segunda vez. Para ele, é importante destacar como a moda brasileira é rica em todos os sentidos e, acima de tudo, valorizar marcas nacionais.

"Cada vez mais vemos marcas nacionais com identidade realmente brasileira ganhando espaço no mercado e na mídia. Mas, estamos falando de um mercado extremamente competitivo e atravessado por grandes grupos que monopolizam o setor. As marcas nacionais enfrentam o desafio de se posicionar diante das microtendências aceleradas pelas redes sociais."

Para além das passarelas, Drayson Menezzes é fundador de duas marcas de roupas e estará no elenco de Beleza Fatal, a primeira novela a ser lançada pelo Max, serviço de streaming da HBO. Ele também ganhou destaque ao interpretar o personagem Mufasa, no musical Rei Leão.

