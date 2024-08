Drayson Menezzes sonha com destaque na TV após desafios: 'Sinto que está perto'

Em entrevista à CARAS Brasil, Drayson Menezzes fala sobre carreira e a relação com as irmãs, Sheron e Sol Menezzes, as quais divide o amor pela atuação

Depois de protagonizar o musical O Rei Leão, o qual deu vida a icônico Mufasa, Drayson Menezzes tem celebrado as conquistas da carreira. Se dedicando a trabalhos no streaming e teatro, o artista tem o sonho de algum dia vir a conquistar um espaço de destaque na televisão aberta, onde gostaria de atuar em novelas. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator refletiu sobre os rumos que tem tomado em sua profissão e, claro, também comentou sobre a relação com a irmã Sheron Menezzes.

"Eu estou amando trabalhar nos streamings. Participar de projetos que chegam em diversos países... Já recebi mensagens nas redes vindas de outros países, em inglês, espanhol. Hoje eu já trabalhei com quase todos os maiores streamings que estão no Brasil e pretendo continuar este caminho. Mas confesso que no momento quero muito um grande personagem na TV e sinto que está cada vez mais perto", diz.

Animado com as possíveis novidades, o artista adianta que logo os fãs podem ter novidades. "Já fiz testes para dois protagonistas em novelas da Globo e aguardo as próximas oportunidades", revela o artista, que está no elenco de Beleza Fatal, primeira novela brasileira do Max, plataforma de streaming da HBO. "Foi gostoso poder acessar outra forma de interpretar, o frescor e a urgência do audiovisual. Fora o timaço de parceiros de cena que tive na novela", fala ele sobre a produção.

Recentemente Drayson finalizou os trabalhos no musical O Rei Leão, espetáculo que é um sucesso por todo o mundo e muito elogiado pela crítica brasileira. Para o artista, protagonizar o espetáculo foi uma experiência a qual ele considera inesquecível. "Receber o carinho do público e trocar com as pessoas que assistiram, pessoalmente ou pelas redes sociais, foi e ainda é muito gratificante. Muitas das falas do Mufasa são conhecidas e, logo na primeira vez que abri o roteiro impresso e li 'Tudo que a luz do sol toca faz parte do nosso reino', eu chorei", relembra.

Leia também: Doente, Sheron Menezzes é surpreendida pelo filho: "Esse carinho cura"

O trabalho, inclusive, pretende marcar ainda mais o ator, por conta da família que se formou com a união do elenco. "Estou levando amigos pra vida! Do elenco e da equipe. Mas o que mais me marcou foi ver e sentir a emoção do público logo no Ciclo da Vida, o número de abertura. Quando eu via uma família inteira assistindo juntos e os pais já estavam com os olhos cheios d’água... eu chorava junto e me dava um gás enorme pra fazer o espetáculo", diz.

PARCERIA EM FAMÍLIA

Irmão das atrizes Sheron e Sol Menezzes, Drayson conta que crescer em uma família que valoriza a arte foi importante para ele se sentir seguro para os passos que desejava dar em sua vida, além de aproximá-los ainda mais. "Temos uma relação maravilhosa, de muita parceria e troca. Foi muito especial crescer em uma família que sempre estimulou nosso gosto pela arte. Logo que a Sheron começou a trabalhar com publicidade e como atriz acho que a nossa família entendeu as artes como um caminho possível".

"Nós três passamos pela mesma escola de teatro em Porto Alegre e pela mesma faculdade no Rio de Janeiro. Hoje as pessoas elogiam a forma como eu e minhas irmãs conseguimos construir carreiras independentes e ao mesmo tempo as pessoas conhecem a nossa família. E adoro quando chego em um set e alguém diz “já trabalhei com a sua irmã” e eu pergunto “com qual?”. Acho muito chique!", brinca.