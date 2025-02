A atriz Yanna Lavigne revelou que passou os últimos dias 'na roça' para a filha caçula se recuperar de uma pneumonia silenciosa

Yanna Lavigne e Bruno Gissoni aproveitaram bastante o fim de semana em família! Os atores, que possuem um sítio no interior de Minas Gerais, passaram os últimos dias longe da 'cidade grande' ao lado das duas filhas, Madalena, de 7 anos, e Amélia, de 2.

Por meio das redes sociais, Yanna abriu um álbum de fotos de momentos especiais do quarteto curtindo a calmaria do local. Esbanjando alegria, o casal e as herdeiras aproveitaram dias ensolarados, com direito a brinquedos infláveis ao ar livre.

A atriz ainda revelou que a caçula estava se recuperando de uma pneumonia silenciosa. "Final semana na roça, pois a Memé tá se recuperando de uma pneumonia silenciosa. Segunda [feira] poderia ser um dia novo para a extensão do final de semana", escreveu a famosa na legenda.

Recentemente, Yanna Lavigne abriu o coração ao comentar sobre a escolha do casal em se mudar para um sítio. Os atores construíram uma espécie de cabana no local e vivem em meio à natureza ao lado das herdeiras há alguns tempo.

De acordo com a atriz, a qualidade de vida aumentou ainda mais depois que decidiram morar afastados. "Nossa escolha de morar no mato tem não só a ver com qualidade de vida, mas principalmente qualidade do tempo. Do tempo junto, do tempo com nosso espaço", declarou ela.

"Com as crianças sendo crianças enquanto são crianças, tempo não volta… Nossa floresta crescendo e nos dando alimento… Com os temas que importam e a gente pode escolher quais são… Com nós dois! Desacelerar pode assustar um bocado. Nesse mundo de hoje muitas vezes é impossível e sem recursos. Agora assustada fico com a falta de senso comunitário, o calor e ansiedade dos grandes centros, mas tá tudo bem. Tem muita gente correndo mesmo… Tem certeza que na direção certa?", completou Yanna.

Bruno Gissoni revela se planeja aumentar a família com Yanna Lavigne

Recentemente, Bruno Gissoni e Yanna Lavigne aproveitaram bastante alguns dias de descanso em Fernando de Noronha. O casal, que desta vez viajou sem as duas filhas, Maria Madalena e Amélia, bateu um papo com Fernanda Paes Leme sobre as férias no local paradisíaco.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Fernanda ativou o modo 'curioso' e perguntou se os dois planejam aumentar a família. "A gente vai tentar. Vamos tentar, praticar, e ver o que acontece aí", disse o famoso, em tom bem-humorado.

Vale lembrar que, em entrevista à imprensa em 2023, onde a CARAS Brasil esteve presente, Bruno abriu o coração ao comentar sobre o desejo de ser pai pela terceira vez. De acordo com o ator, a decisão precisa ser muito bem pensada.

