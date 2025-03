Sabrina Petraglia curte o dia na piscina com os filhos durante viagem

A atriz Sabrina Petraglia encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar um momento de lazer com os filhos em Singapura

Sabrina Petraglia usou as redes sociais para dividir alguns cliques encantadores. Ela está curtindo alguns dias em Singapura com os filhos e encantou ao mostrar um momento de lazer.

Em seu perfil oficial, a atriz surgiu aproveitando o dia ensolarado na piscina com os três filhos, Gael, de cinco, Maya, de quatro, e Leo, de dois, frutos do seu casamento com Ramón Velásquez. Para renovar o bronzeado, Petraglia apostou em um maiô estiloso.

"Chegamos a Singapura e, depois de uma longa viagem, resolvemos aproveitar a piscina do hotel que escolhemos para ficar. Uma manhã preguiçosa para recarregar as energias. As crianças estão se divertindo tanto que até esquecemos o cansaço", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O clique recebeu vários elogios. "Ahh que lindos", disse uma seguidora. "Que linda família, aproveitem muito", comentou outra. "Família linda!! Deus continue abençoando!", falou uma fã. "Suas crianças linda", afirmou mais uma.

Vale lembrar que atualmente Sabrina Petraglia mora em Dubai com o marido e os filhos. Recentemente, a atriz fez uma participação na novela 'Família É Tudo', da TV Globo, interpretando a personagem Maya.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Petraglia (@sabrinapetraglia)

Sabrina Petraglia posta fotos com o marido e se declara em data especial

A atriz Sabrina Petraglia usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para seu marido. Em janeiro, Ramón Velásquez completou mais um ano de vida e ela fez questão de parabenizá-lo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa compartilhou algumas fotos em que aparece sorridente ao lado do amado, além disso, ela mostrou um registro dos dois se beijando e se declarou para ele na data especial. "O mais importante e feliz encontro da minha vida! Feliz aniversário! Viva você, nossas conquistas e sonhos!", escreveu a artista na legenda da publicação. Confira!

Leia também:Sabrina Petraglia celebra sucesso de sessão do filme 'Mar de Mães' em Dubai