Bruna Biancardi se derrete ao mostrar Mavie com looks de balé: 'Meu coração'

A influenciadora digital Bruna Biancardi encheu as redes sociais de fofura ao postar fotos de Mavie, sua folha com Neymar, com looks de balé

Bruna Biancardi posta novas fotos de Mavie - Foto: Reprodução/Instagram