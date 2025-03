Yanna Lavigne revela em vídeo a sua rotina com a família longe da cidade; veja

Simplicidade e muito amor! Yanna Lavigne revela como é sua rotina com Bruno Gissoni e as filhas longe da cidade e encanta; confira

Vivendo no interior de Minas Gerais, a atriz Yanna Lavigne revelou um pouco da rotina com Bruno Gissoni e as filhas no local. Longe da cidade e usufruindo da calmaria da natureza, a artista mostrou em um vídeo nesta quarta-feira, 12, como é a vida deles sem a agitação de uma grande metrópole.

Acordando com calma as filhas, Madalena, de sete anos, e Amélia, de dois, Yanna Lavigne apareceu realizando suas tarefas sem pressa e priorizando gerar memórias. Além de aproveitarem a natureza, eles surgiram curtindo brincadeiras simples e a companhia um do outro.

"O tempo hoje é a esfera mais valiosa de um território meu. Já não valeu muito pra mim, passei muito anos da minha vida onde era com ele que eu mais brigava. Eu já não defendi meus espaços e isso me custou bastante, mas agora que vale eu não vendo nem troco, em detrimento de nada, eu disse nada.

Escolher viver na roça é sobre esse entendimento. E ai eu ganhei um amigo chamado tempo.

Com a ansiedade eu ainda preciso bater um papo mais profundo, uma hora eu chego lá…

Tô com o tempo do meu lado agora", refletiu ela sobre a mudança de sua vida ao viver na "roça".

Yanna Lavigne explica decisão de morar longe da cidade

Recentemente, Yanna Lavigne abriu o coração ao comentar sobre a escolha do casal em se mudar para um sítio. Os atores construíram uma espécie de cabana no local e vivem em meio à natureza ao lado das herdeiras há alguns tempo.

Segundo a atriz, a qualidade de vida aumentou ainda mais depois que decidiram morar afastados. "Nossa escolha de morar no mato tem não só a ver com qualidade de vida, mas principalmente qualidade do tempo. Do tempo junto, do tempo com nosso espaço", declarou ela.

"Com as crianças sendo crianças enquanto são crianças, tempo não volta… Nossa floresta crescendo e nos dando alimento… Com os temas que importam e a gente pode escolher quais são… Com nós dois! Desacelerar pode assustar um bocado. Nesse mundo de hoje muitas vezes é impossível e sem recursos. Agora assustada fico com a falta de senso comunitário, o calor e ansiedade dos grandes centros, mas tá tudo bem. Tem muita gente correndo mesmo… Tem certeza que na direção certa?", completou Yanna.

