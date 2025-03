Tays Reis encanta ao mostrar a filha indo para a escola: 'Feliz e sorridente'

Após revelar que a filha teve dificuldades de adaptação, Tays Reis encantou os fãs ao mostrar Pietra indo feliz para a escola

Tays Reisencantou os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 31, ao mostrar o retorno da filha, Pietra, de dois anos, à escola.

A cantora contou no ano passado que a menina não tinha se adaptado, por isso, decidiu deixá-la mais um tempo em casa. Meses depois, a noiva do cantor Biel decidiu fazer uma nova tentativa, e dessa vez, Pietra se mostrou animada.

Nas fotos postadas no feed pela artista, a menina aparece toda sorridente com o uniforme da escola. "Hoje vamos à escola e, desta vez, muito pelo contrário, feliz e sorridente! Será que evoluímos? Depois eu conto para vocês como foi! Partiu!!! Nos desejem sorte!", escreveu ela na legenda da publicação.

Em outubro do ano passado, Tays Reis fez um desabafo comovente sobre a adaptação da filha na escola. "Estamos tentando há 14 dias, mas nada está funcionando. Tem sido muito doloroso, por isso que eu não vim aqui ainda como as pessoas postam o primeiro dia de escola, porque está tão doloroso que a gente nem quer compartilhar isso", disse em um trecho.

Confira:

Tays Reis se declara no aniversário de Biel

No último dia 20, Tays Reis usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que o cantor Biel completou 29 anos de vida e ela fez questão de se declarar para o noivo. Em seu perfil, a cantora compartilho um vídeo com vários momentos dos dois juntos e também com a filha deles, Pietra, de dois anos, e expressou todo o amor e orgulho que sente por ele.

"Hoje é o dia do amor da minha vida! Tenho muito orgulho de você, amor, como pai, esposo e mil outras coisas que nem dá pra escrever aqui! A cada ano que passa você fica ainda mais lindo e não é só por fora tá? Saiba que eu sou a pessoa que mais torce pela sua felicidade. Te amo demais! Conta comigo sempre! Obrigada por cuidar da gente, obrigada por tudo. Felicidades, vida!!!", declarou a famosa na legenda. Confira a publicação!

