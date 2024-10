Virginia se orgulha com nova conquista no desenvolvimento de Maria Alice

Ao ver nova conquista de Maria Alice no processo do desfralde, Virginia se orgulha e compartilha reação da filha lhe contando as novidades; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca está em São Paulo fazendo seu tratamento contra dores de cabeça e, por isso, está longe dos filhos, mas, ela sempre está ligada com as novidades de casa pelo celular. Nesta quinta-feira, 24, a esposa do cantor Zé Felipe mostrou que ficou sabendo das novidades ao conversar com a primogênita, Maria Alice.

Durante a ligação de vídeo, a empresária recebeu a notívia da herdeira que ela conseguiu uma nova conquista em seu processo de desfralde e que a mais nova, Maria Flor, continua chupando chupeta, o que para a mais velha seria algo de "pequenininha", já que ela cresceu e não usa mais o acesssório.

"Mariazinha fez cocozinho no penico essa noite, gente... tô tão orgulhosa da minha princesinha! E hoje ela atendeu a ligação dedurando a Floflo. Atendi falando que elas são "pequenininhas mamãe" aí a Mariazinha, "a Floflo é pequenininha e vai ficar com o dente feio" porque tá chupando bubu (bico)", relatou a conversa com a menina de três anos.

Após a grande festa de Maria Flor, Virginia Fonseca foi para São Paulo retomar seu tratamento contra dores de cabeça, indicado pela cantora Paula Fernandes, que também sofria com a doença. Na cidade, ela mostou a bolsa com preço de casa que ela comprou para "se mimar".

Médica explica tratamento de Virginia

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a neurologista Thais Villa explicou o diagnóstico da apresentadora do SBT. Além disso, a profissional esclareceu o tratamento, explicando as injeções com botox na cabeça, as terapias e as outras recomendações que Virginia Fonseca vem mostrando que está seguindo para se livrar das dores diárias.

"O diagnóstico da influencer Virgínia Fonseca e da cantora Paula Fernandes foi o mesmo: enxaqueca crônica. O tratamento da Virgínia consiste na aplicação de botox para bloqueio da dor e com anticorpos monoclonais anti CGRP, que cuidam de diversos sintomas da doença, além de todo o acompanhamento multidisciplinar, sendo que na primeira consulta ela já teve atendimento em Psicologia, Odontologia, Fisioterapia e Nutrição", contou a doutora sobre o diagnóstico.

