Primogênita de Virginia faz escândalo e revela drama pessoal: 'Por favor'

Após ficar meio período na escola, primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, chora e revela drama pessoal; confira o que aconteceu

A primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de 3 anos, comoveu e divertiu ao protagonizar um drama pessoal nesta terça-feira, 06. Ao deixar a escola, a pequena saiu aos prantos e surpreendeu ao revelar o motivo.

Assim como a irmã, Maria Flor, que pegou a todos de surpresa ao querer fazer o horário completo em seu segundo dia de aula, a mais velha também não queria ir embora. A neta de Leonardo, que sempre diz ser Leandro, fez escândalo ao ter que voltar para a mansão.

Questionada pela babá o que estava acontecendo, Maria Alice falou chorando que desejava continuar no colégio. "Na escola, por favor, não", falou ela derramando lágrimas e fazendo o drama. "A criança chorando porque quer continuar na escola... primeira vez que eu vejo isso viu! Agora pronto", escreveu a empresária ao ver o vídeo da herdeira.

Mais cedo, ao deixar as duas na escola, Virginia Fonseca ficou passada ao saber que Maria Flor queria ficar na escola o horário completo. É bom lembrar que a caçulinha começou nesta segunda-feira, 05, pela primeira sua vida no colégio.

Para quem não sabe, Maria Alice chama a atenção com sua admiração pelo avô e ao dizer que é Leandro. Nos últimos dias, ao se vestir com roupa em estilo cowboy, a garota foi flagrada falando que é o tio avô.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia se choca ao ver a mãe e Zé Felipe 'destruindo' decoração da casa

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta na última semana e a famosa vem mostrando alguns detalhes luxuosos da casa. Com decoração deslumbrante, os ambientes foram todos pensados por profissionais e, nesta segunda-feira, 05, a influenciadora digital ficou em choque ao ver algumas mudanças que a mãe, Margareth Serrão, e o marido fizeram em alguns locais.

Incrédula ao ver duas cadeiras de ambientes internos na varanda, a apresentadora do SBT questionou a mãe sobre a alteração que ela fez no local. Virginia Fonseca então alertou Margareth sobre os móveis não combinarem com o cômodo. Saiba mais aqui.