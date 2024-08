Virginia passa sufoco com a filha na piscina de nova mansão: “Eu surtei”

Virginia Fonseca desabafa após passar por um susto com a filha mais velha na piscina da mansão nova; saiba todos os detalhes do incidente

Virginia Fonseca está tendo dificuldades para se ajustar à nova mansão com a família. Em suas redes sociais, a influenciadora contou que está passando por um drama com as filhas, que estão entrando na piscina sem autorização. Inclusive, Maria Alice, de três aninhos, fez a mãe levar um baita susto depois de se jogar na piscina nesta quarta-feira, 14.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virginia revelou que estava bastante abalada pela manhã, achando que sua conta nas redes sociais tinha sido hackeada. Após o susto, a influenciadora digital, que está grávida do terceiro filho, tentou tirar um cochilo para descansar, já que estava com muita dor de cabeça devido ao estresse da situação.

No entanto, o descanso teve que esperar. Maria Alice, a filha mais velha de Virginia com Zé Felipe, se jogou na piscina sem autorização dos pais. Felizmente, havia adultos por perto e a pequena ficou bem depois do mergulho proibido, mas levou uma bronca daquelas da mãe: “Na hora que eu acordo a Maria Alice se joga na piscina sem pedir”, iniciou.

“Isso é super perigoso, né gente? Se um dia ela fizer isso e não tiver ninguém por perto... Ontem ela tinha feito e eu falei para ela que se ela fizesse de novo ela ficaria de castigo e hoje ela fez de novo. Ela entrou na piscina sem pedir, então fui eu colocar a Maria de castigo e começou um chororô”, a apresentadora detalhou o susto com a primogênita.

Na sequência, Virginia contou que também precisou lidar com uma birra da filha do meio, Maria Flor, de um aninho: “Depois quem começa com birra do nada? Maria Flor. Do nada, não tinha nada acontecendo, foi do nada. Deixa eu falar para vocês, eu surtei. Eu falei ‘gente, o que que eu faço?’. Não tem como você entregar para mãe porque a mãe é você”, desabafou.

Por fim, Virginia revelou que conseguiu conversar com Maria Alice, que compreendeu a gravidade de entrar na piscina sem a supervisão de um adulto. Além disso, a influenciadora contou que recebeu ajuda da mãe para acalmar a caçula, Maria Flor. Ela ainda explicou que as birras estão relacionadas à chegada do novo irmãozinho, José Leonardo, previsto para nascer em setembro.

