Virginia Fonseca mostra Maria Alice chorando por motivo inusitado

Durante viagem com a família para Bahamas, Virginia Fonseca mostrou a filha Maria Alice, de três anos, chorando por um motivo inusitado

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 51 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de três meses.

Atualmente, a digital influencer está curtindo uma viagem com a família para as Bahamas e claro que viagem com crianças sempre têm perrengue.

Nesta terça-feira, 10, a famosa mostrou em seu Instagram Stories as filhas mais velhas usando maiôs combinando na cor rosa e repleto de babados. Porém, Maria Alice surgiu no chão chorando enquanto era consolada pela irmã.

Virginia fez questão de mostrar a conversa com a filha. "Que que foi, Maria?", perguntou ela. "Esse é de criança", respondeu a menina chorando. "E você é o que?", voltou a perguntar a famosa. "Eu não quero usar", disse a pequena. "Deixa eu te falar, você tem três anos. Gente, ela está falando que esse biquíni é de criança".

Na legenda, a estrela explicou mais um pouco sobre o que aconteceu. "Ela odiou o babado no look, falou que é de criança. E ela é o que? Fica aí a dúvida do dia", disse Virginia, bem humorada.

Rivalidade?

A arquiteta e esposa do cantor Pedro Leonardo, Thais Gebelein, deu detalhes sobre o seu relacionamento com a cunhada, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Aos 41 anos, ela enfatiza que, ao contrário do que alguns internautas sugerem, não há rivalidade entre ela e a esposa de Zé Felipe, de 25 anos.

"Espero que já tenham cansado de tentar rivalizar a gente porque não existe essa rivalidade. Existe a questão da distância física e de diferença de idade. Sou 16 anos mais velha que ela.", começou.

"Mas a gente se fala sempre. Já até conversamos sobre essa rivalidade que tentam colocar entre a gente e que não existe. Falamos sobre isso porque às vezes, de tanto as pessoas falarem, pode virar uma verdade. Isso não é verdade. Tem muito amor e respeito entre a gente", disse em entrevista à Quem.

