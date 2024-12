Caso Virginia Fonseca: médica explica se crianças devem consumir colágeno

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli explica se crianças, como as filhas de Virginia Fonseca, devem ou não consumir colágeno em pó

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca (25) surpreendeu seus seguidores recentemente ao surgir, em um vídeo em sua rede social, oferecendo colágeno para as filhas Maria Alice (3), e Maria Flor (2). A publicação chamou atenção porque a suplementação de colágeno é contraindicada para menores. Em outubro deste ano, esposa de Zé Felipe (26) já havia gerado polêmica ao contar que oferece colágeno em pó para as herdeiras tomarem.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli reforça que não há necessidade e tampouco benefício comprovado no uso de colágeno por crianças. “O colágeno é uma proteína naturalmente produzida pelo corpo, sendo essencial para a saúde da pele, ossos e articulações. No entanto, crianças, em especial, estão na fase mais ativa dessa produção devido ao crescimento e desenvolvimento. Ou seja, o organismo infantil já fabrica colágeno em níveis adequados e sem deficiências, desde que a criança tenha uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes, como proteínas de boa qualidade, vitaminas e minerais”, explica a especialista.

Segundo Cibele, o consumo de suplementos de colágeno, além de ser desnecessário nessa faixa etária, não apresenta benefícios adicionais. “Diferentemente do que algumas propagandas podem sugerir, o colágeno ingerido não é automaticamente direcionado para a pele ou para outras funções específicas. Ele é decomposto em aminoácidos no processo de digestão, sendo utilizado pelo organismo de acordo com suas necessidades gerais – o que reforça a importância de uma dieta saudável ao invés de suplementação precoce”, diz.

Ainda de acordo com a nutróloga, é essencial lembrar que qualquer tipo de suplementação deve ser avaliada e prescrita por um profissional de saúde qualificado, considerando o real benefício e a segurança para a criança.

“Em vez de focar em suplementos, o melhor cuidado para a saúde e o desenvolvimento de uma criança é oferecer uma alimentação balanceada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas de qualidade e gorduras saudáveis. Esse é o verdadeiro ‘suplemento’ que garante uma infância saudável e a base para uma vida adulta equilibrada”, destaca.

“Portanto, a prática de dar colágeno para uma criança, sem necessidade, reforça uma cultura de consumo precoce e desnecessário. É hora de priorizarmos a saúde infantil com escolhas informadas e responsáveis”, finaliza Cibele.

