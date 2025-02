Virginia Fonseca mostra filhas prontas para aula de ballet

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca mostrou as filhas Maria Alice e Maria Flor esbanjando fofura, prontas para a aula de ballet

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores. Casado com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de cinco meses.

Nesta terça-feira, 25, a digital influencer mostrou um momento fofíssimo em que as filhas mais velhas estavam prontas para a aula de ballet.

Na foto, as pequenas surgiram com um look todo rosa com direito à meia calça e sapatilhas de ballet. Além disso, as Marias também estavam com o cabelo preso em um coque.

"As bailarinas da minha vida", escreveu a mamãe coruja na publicação.

Fofura

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, de apenas cinco meses, explodiu o fofurômetro em mais uma aparição. Nesta terça-feira, 25, os papais fizeram publicações na rede social logo de manhã e encantaram os milhões de seguidores ao mostrar o bebê.

Em um vídeo com a mãe, ele apareceu recebendo carinho da influenciadora e ficando todo sorridente a cada beijo. Por gostar de ser "amassado", José Leonardo surpreendeu os internautas por ser tão bonzinho. Já com o pai, ele surgiu em uma foto e mostrou ser bem parecido com o cantor.

"Bom dia com muito amor e chamego! Meu principe além de ser lindo, é carinhoso e carismático não dou conta desse neném não, Deus abençoe sua vida sempre meu amor", escreveu a empresária ao compartilhar o momento fofo com o caçula.

"De Zé para Zé não tem resenha fraca", falou o famoso ao surgir com o filho no colo e usando boné para trás. Nos comentários, os internautas ficaram passados com a forte semelhança entre eles. "A cara de um, focinho do outro", opinaram. "Sua cara", disseram.

Leia também: Virginia encanta ao mostrar looks das filhas para a escola