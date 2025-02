Virginia encanta ao mostrar looks das filhas para a escola

Pura fofura e estilo! Virginia encanta ao mostrar as filhas, Maria Alice e Maria Flor, com uniforme da escola e acessórios; veja

A influenciadora Virginia Fonseca encantou na manhã desta segunda-feira, 24, ao compartilhar fotos das filhas, Maria Alice e Maria Flor, prontas para irem à escola. Usando uniformes, as pequenas deram um show de fofura.

Além de colocarem a roupa do colégio, as herdeiras da famosa com Zé Felipe usaram acessórios para comporem os looks. Maria Flor foi de laço vermelho na cabeça e meias de bichinho. A primogênita também teve um laço vermelho e foi de meias mais neutras.

É bom lembrar que, ao voltarem para as aulas, a duplinha chamou a atenção cada uma com seu estilo na hora de escolherem suas malas. Maria Alice, de três anos, apostou em uma mochila do Homem Aranha e a irmã quis uma da Minnie.

Ainda nos últimos dias, logo após chegar de Dubai, Virginia Fonseca encantou ao compartilhar um momento com os três filhos. A famosa então abriu as malas para exibir os presentes que trouxe para os herdeiros e mostrou a confusão acontecendo.

Veja o look das filhas de Virginia para a escola:

Sócios de Virginia dão presente milionário em convite de casamento

Os sócios de Virginia Fonseca, Samara Pink e Thiago Stabile, vão se casar nas próximas semanas e o convite para a influenciadora digital e Zé Felipe serem os pardinhos da união foi luxuoso. Em sua rede social, a apresentadora do SBT exibiu os detalhes.

Ambos ganharam uma caixa com joias de uma grife e outros itens. A nora de Leonardo então foi presenteada com um anel avaliado em R$ 10 mil e o amado recebeu uma pulseira da mesma marca de luxo. "Simplesmente Cartier no convite, eles são diferentes mesmo", aprovou o mimo para ser madrinha dos sócios. Veja detalhes do presente aqui!