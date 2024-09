Virginia Fonseca encanta ao mostrar vídeo de Maria Alice rezando em família

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou um trecho do momento em que realizou a tradicional oração com os filhos

A influenciadora Virginia Fonseca dividiu com os seguidores um novo registro encantador em família. Em suas redes sociais, a esposa do cantor Zé Felipe mostrou um trecho do momento em que realizou a tradicional oração com os herdeiros antes de dormir.

Diariamente, Virginia e Zé Felipe costumam se reunir com as filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de quase 2, para rezar. Agora, com a chegada do caçula José Leonardo, o casal passou a cumprir a tradição com as 3 crianças.

Sempre que pode, a apresentadora do SBT compartilha imagens do momento especial e, na noite de terça-feira, 17, não foi diferente. Através de seus stories no Instagram, Virginia Fonseca publicou um trecho da primogênita rezando com os irmãos.

O vídeo em questão rapidamente viralizou na web e ganhou diversos comentários carinhosos do público. "Coisa linda", derreteu-se uma seguidora. "Virginia é uma mãezona", disse outra. "Que família abençoada", ressaltou uma terceira.

Recentemente, a influenciadora digital mostrou a primeira oração em família com o pequeno José Leonardo fora da barriga. Na ocasião, ao lado das Marias e de Zé Felipe, Virginia Fonseca apareceu segurando o recém-nascido enquanto todos realizam a tradição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos 📌 (@alfinetei)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Quando Virginia Fonseca volta ao SBT?

Há pouco mais de uma semana do nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo, Virginia Fonseca está se preparando para retornar ao trabalho no SBT. Nesta quarta-feira, 18, a apresentadora revelou que já teve uma reunião com o diretor do programa e compartilhou detalhes sobre seus planos para retomar as gravações.

Agora que José Leonardo chegou ao mundo, Virginia revelou que pretende retomar as gravações em breve e contou que está com saudades dos bastidores. Embora não tenha divulgado uma data específica para voltar ao estúdio, ela garantiu que está pensando em várias novidades para o programa, que é exibido semanalmente; confira mais detalhes!