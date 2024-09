Virginia encanta ao realizar tradição em família com José Leonardo: 'Juntos'

Que fofura! A influenciadora Virginia compartilhou a primeira participação do filho caçula, José Leonardo, em tradição em família

Como de costume, a influenciadora digital Virginia Fonseca realizou a tradicional oração em família antes das filhas, Maria Alice e Maria Flor, pegarem no sono. O momento, no entanto, se tornou ainda mais especial com a chegada do filho caçula, José Leonardo.

Em seus stories no Instagram, Virginia dividiu com o público uma imagem da primeira oração do pequeno. Ao lado das Marias e do marido, o cantor Zé Felipe, a apresentadora do SBT aparece segurando José Leonardo no colo enquanto todos realizam a tradição.

"Primeira oração que fizemos todos juntos com o José Leonardo fora da barriga", escreveu Virginia Fonseca na legenda da publicação. Em seguida, a famosa compartilhou uma foto encantadora junto com os três filhos em seu quarto. "E finalizando nossa quinta na cama da mamãe e do papai", derreteu-se ela.

Nos últimos dias, pouco antes de José Leonardo chegar ao mundo, um registro de Virginia e Zé Felipe rezando com as filhas viralizou nas redes sociais e encantou os internautas, que elogiaram a tradição dos famosos com as meninas. "Eu acho muito lindo. Agradecer a Deus pela vida e as benção com a família e as crianças é lindo", comentou uma seguidora, na ocasião.

Virginia e Zé Felipe rezam com os filhos - Reprodução / Instagram

Zé Felipe defende Virginia após José Leonardo surgir com chupeta

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais para fazer um breve desabafo a respeito de alguns ataques que a esposa, Virginia Fonseca, tem recebido nos últimos dias. Em seu Instagram oficial, o artista se pronunciou após um médico pediatra criticar escolhas da influenciadora com o filho recém-nascido do casal.

A declaração do profissional de saúde em questão viralizou nas redes sociais logo após Virginia mostrar vídeos de José Leonardo com chupeta. Na ocasião, o médico lamentou a atitude da apresentadora do SBT e a chamou de 'desinfluencer'.

Zé Felipe, por sua vez, não ficou quieto e decidiu responder às críticas do homem. Sem paciência, o filho do cantor Leonardo saiu em defesa da companheira e deixou um recado bem direto ao médico que criticou Virginia Fonseca nas redes sociais; confira mais detalhes!