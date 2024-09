Virginia Fonseca encanta ao mostrar tradição com as filhas: 'Muito lindo'

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou um momento especial que faz parte da rotina das filhas, Maria Alice e Maria Flor

Como de costume, Virginia Fonseca usa as redes sociais para compartilhar com o público momentos de seu dia a dia como influenciadora digital, apresentadora e mãe. A esposa do cantor Zé Felipe também costuma dividir com os seguidores um pouco da rotina das filhas do casal, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1.

Além de passeios, brincadeiras, ocasiões de muita fofura e às vezes até algumas 'birras', o registro que mais chama atenção na web é o momento em que Virginia coloca as herdeiras para dormir. Como tradição, a apresentadora do SBT realiza uma oração em família antes das pequenas pegarem no sono.

No entanto, diferente de outros momentos em que filma diretamente com o celular, a famosa deixa o item pessoal de lado e compartilha trechos rápidos de imagens da câmera de segurança da mansão. Em seus stories no Instagram, é possível ver Virginia e Zé Felipe sempre reunidos com as Marias na hora de dormir.

Na manhã desta sexta-feira, 6, um registro fofíssimo do casal rezando com as pequenas viralizou nas redes sociais e encantou os internautas, que elogiaram a tradição dos famosos com as meninas. "Eu acho muito lindo. Agradecer a Deus pela vida e as benção com a família e as crianças é lindo", comentou uma seguidora.

"Abençoados demais!", declarou outra. "Ela educa essas meninas, viu. É benção antes de sair, quando chega. Ora antes de dormir. É lindo de ver", disse uma terceira.

Vale lembrar que além de Maria Alice e Maria Flor, Virginia Fonseca e Zé Felipe também são pais de José Leonardo, que está prestes a chegar ao mundo. A influenciadora digital já completou 9 meses de gestação e está esperando ansiosa o caçula.

