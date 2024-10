Virginia Fonseca encanta ao mostrar os trabalhos de escola de Maria Flor

Ao exibir os trabalhos da filha do meio, Maria Flor, da escolinha, Virginia Fonseca encanta ao mostrar o talento artístico da herdeira

A influenciadora Virginia Fonseca encantou ao mostrar o lado artístico de sua filha do meio com o cantor Zé Felipe, a pequena Maria Flor, que completará dois anos nos próximos dias. Nesta quinta-feira, 17, a empresária compartilhou para os internautas verem as fotos dos trabalhos da menina na escola.

Matriculada no mesmo colégio que a irmã mais velha, Maria Alice, de três anos, a "Floflo" mostrou que está mandando bem nas atividades de pintura e colagem. Nos cliques exibidos pela apresentadora foi possível ver que fotos da menina fizeram parte do trabalho.

"Os trabalhos da escola", postou a influenciadora digital, que estava em São Paulo para iniciar seu tratamento contra dores de cabeça e enxaqueca.

Para quem não acompanhou, na manhã desta quinta-feira, 17, Virginia Fonseca relatou que acordou bem tonta, mas que teve uma ótima noite de sono. "Eu tô tontinha, mas dormi assim, perfeitamente bem! A noite toda e acordei com despertador", comemorou o bom descanso, mas relatou a crise de abstinência que está enfrentando no início do tratamento indicado pela cantora Paula Fernandes.

Virginia revela que escondeu sofrimento de seus seguidores

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou que estava em São Paulo em uma clínica especializada em dores de cabeça e enxaqueca, indicada pela cantora Paula Fernandes, que também sofreu durante muito tempo com a questão, para fazer um tratamento para se livrar dos incômodos constantes e intensos na cabeça.

Já fazendo o tratamento indicado para seu perfil, a esposa do cantor Zé Felipe chamou a atenção ao mostrar que estava tomando injeções na cabeça e perto dela. A apresentadora então foi questionada sobre ter coragem de passar por isso e foi então que ela revelou que prefere as "picadas" às dores. Virginia revelou que não compartilhava que sofria o dia inteiro com os incômodos para não chatear os seguidores com as reclamações. Saiba mais do tratamento aqui!