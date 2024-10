Virginia revela que escondeu sofrimento de seus seguidores: 'Chorava'

Ao ser questionada sobre tratamento com injeções na cabeça, Virginia revela que escondeu suas dores diárias e que chegou no seu limite de sofrimento

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou que está em São Paulo em uma clínica especializada em dores de cabeça e enxaqueca, indicada pela cantora Paula Fernandes, que também sofreu durante muito tempo com a questão, para fazer um tratamento para se livrar dos incômodos constantes e intensos na cabeça.

Já fazendo o tratamento indicado para seu perfil, a esposa do cantor Zé Felipe chamou a atenção ao mostrar que está tomando injeções na cabeça e perto dela. A apresentadora então foi questionada sobre ter coragem de passar por isso e foi então que ela revelou que prefere as "picadas" às dores. Virginia revelou que não compartilhava que sofria o dia inteiro com os incômodos para não chatear os seguidores com as reclamações.

"Amor, essas agulhas não são nada perto das dores de cabeça que eu sinto. Pensa você viver todos os dias com dor de cabeça? Pensa vocês acordar com dor e ter que seguir sua vida com dor, porque a vida não para. Os compromissos de mãe, os compromissos de empresária, os compromissos com vocês aqui, compromissos com a casa, compromissos da Virginia mulher, esposa...", falou sobre conviver com as dores o tempo inteiro em sua rotina.

A famosa então revelou que não compartilhava o que sentia para não aborrecer e parecer chata. "Eu não comentava todos os dias com vocês, porque chega ser cansativo, mas não vivia um dia sem dor! Tinha noite que eu chorava, porque é angustiante você pensar: 'será que vai ser assim pra sempre?'. Então essas agulhadas, eu tomaria até 100 se fosse preciso!", compartilhou e falou sobre agradecer a deus por ter a oportunidade de fazer o tratamento contra a enxaqueca.

Nesta terça-feira, 15, Virginia Fonseca mostrou que foi para São Paulo iniciar o tratamento indicado por Paula Fernandes. A influenciadora digital está sendo acompanhada por uma clínica especializada em enxaqueca, que tratou a sertaneja, e apresentou todo um plano para a loira. A empresária contou que está sendo acompanhada por médicos, nutricionista, psicólogo e que o tratamento envolve não apenas injeções, mas também mudanças em sua alimentação, rotina de sono e até deixar de usar perfume.

Sofrendo com dores, Virginia fala sobre possibilidade de tirar o silicone

A influenciadora digital Virginia Fonseca sofre há tempos com dores de cabeça intensas e constantes. Após fazer exames e até ressonância sedada, a empresária desabafou na quarta-feira, 09, sobre não aguentar mais o incômodo em seu corpo.

A esposa do cantor Zé Felipe então relembrou que após o nascimento de sua segunda filha, Maria Flor, que nas próximas semanas completará dois anos, ela sofreu algo semelhante do que está enfrentando agora após um mês da chegada de José Leonardo. Na época, ela contou que tomava remédio para o dia inteiro, mas que não quer fazer isso novamente.

Contudo, a apresentadora comentou que está chegando em seu limite e foi então que pediu dicas de seus seguidores e uma falou sobre ela tirar a prótese de silicone. Para quem não sabe, muitas mulheres estão tirando o implante por conta da "doença do silicone", termo popular usado para o conjunto de sintomas e reações autoimunes que a prótese causa no organismo da pessoa. Saiba mais aqui.