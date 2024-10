Virginia Fonseca encanta ao mostrar as filhas durante aula de hipismo

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou os seguidores ao mostrar as filhas, Maria Alice e Maria Flor, na aula de hipismo

Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta sexta-feira, 4, para mostrar novos cliques encantadores de suas filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de 1. As meninas são frutos de seu casamento com o cantor Zé Felipe.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, as meninas aparecem sorridentes durante uma aula de hipismo na fazenda. Ao dividir o registro, a influenciadora digital, que também é mãe de José Leonardo, se derreteu. "Finalizando a semana com hipismo!! Minhas princesinhas lindas e abençoadas", escreveu a famosa na legenda.

O post encantou os internautas. "Coisa mais linda", disse uma seguidora. "Mini Virginia e mini Zé. Fofura", escreveu outra. "Elas amam fazer hipismo", observou uma fã. "Preciosas demais", falou uma fã. "Essas tem mais atividades que muitos adultos kkkkk elas fazem de tudo", brincou mais uma. "Papai ama demais", declarou Zé Felipe. "Amores da minha vida", comentou a vovó, Poliana Rocha.

Além de hipismo, Maria Alice e Maria Flor também estão fazendo balé. Nesta última quinta-feira, 3, Virginia encantou os seguidores ao mostrar a primeira aula das herdeiras, "Achei lindas! Primeira aula... valeu", falou a mulher de Zé Felipe.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virgínia abre o jogo sobre vontade de ter mais um filho

Na última quarta-feira, 2, a influenciadora digital Virginia Fonseca surgiu nas redes sociais se preparando para colocar um implante de etonogestrel, batizado de Implanon, e aprovado como método contraceptivo. Na sequência de stories compartilhados no Instagram, ela também disse que não quer ter mais filhos.

"Misericórdia [sobre estar grávida]! Inclusive, eu vim aqui colocar o negócio para eu não ficar grávida de novo, amor. Esquece. Nessa barriguinha não entra ninguém. Quem veio, veio. Quem não veio, não vem mais. Vamos colocar o implanon", disse ela antes de mostrar o procedimento.