Virginia Fonseca mostra primeiro dia de aula de ballet das filhas

'Muita fofura' disse a influenciadora; Virginia Fonseca mostrou retomada da rotina após dar a luz ao terceiro filho e aula das pequenas

Na tarde desta quinta-feira, 03, menos de um mês depois de dar à luz José Leonardo, Virginia Fonseca fez questão de acompanhar as filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, que completa o segundo ano de vida no fim de outubro, à primeira aula de balé das garotinhas.

A influenciadora se derreteu pelas pequenas, que são fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe: "Achei lindas! Primeira aula... valeu". Mais tarde, ela compartilhou um vídeo acalentando o caçula. "Estou por cá com meu carrapatinho".

Ainda nesta manhã, as pequenas também estreiam em outra modalidade, o karatê e a influenciadora não deixou de compartilhar o momento da estreia das herdeiras no esporte e encantou seus seguidores.

Os papais ficaram de longe assistindo as pequenas e Virginia foi gravando e se divertindo com as reações das meninas. A primogênita ficou atenta ouvindo as ordens do professor e a do meio não sabia se acompanhava os comandos ou ir conversava com a mãe.

"Carateca pode dar soco no irmão em casa?', 'Pode', ai é loucura", divertiu a apresentadora ao ver a resposta de Maria Alice para a pergunta do professor. Confira aqui os cliques das pequenas no karatê.

Virgínia abre o jogo sobre vontade de ter mais um filho: “Não vem mais”

Nesta quarta-feira, 02, a influenciadora digital Virginia Fonseca surgiu nas redes sociais se preparando para colocar um implante de etonegestrel, batizado de Implanon, e aprovado como método contraceptivo. Na sequência de stories compartilhados no Instagram, ela também disse não querer ter mais filhos.

“Misericórdia [sobre estar grávida]! Inclusive, eu vim aqui colocar o negócio para eu não ficar grávida de novo, amor. Esquece. Nessa barriguinha não entra ninguém”, garantiu. “Quem veio, veio. Quem não veio, não vem mais. Vamos colocar o implanon”, acrescentou antes de mostrar o procedimento. Na sequência, Fonseca também disse que essa é a primeira vez que passa pelo processo. “Foi super de boa”, afirmou.