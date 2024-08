Virginia Fonseca encanta ao mostrar as filhas com roupas iguais

Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao mostrar as filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano, usando roupas iguais

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos ao lado da família. Casada com Zé Felipe, a digital influencer é mãe de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano. O casal ainda espera José Leonardo, que deve nascer em breve.

Nesta sexta-feira, 9, a famosa publicou em sua conta no Instagram uma foto em que as pequenas aparecem usando roupas iguais. Na imagem, Maria Alice e Maria Flor posaram sorridentes com um vestido xadrez de vermelho e branco, e um laço combinando. A única diferença é que a mais velha usou um sapatinho branco, enquanto a caçula estava de sapatos vermelhos.

"Meus dois parzinhos de jarro indo para a festa de aniversário do amiguinho. Que Deus acompanhe", escreveu a mamãe coruja na legenda. Rapidamente, a publicação recebeu mais de 900 mil curtidas e milhares de comentários. "Ah não, pelo amor de Deus! Entrega esse Instagram para essas meninas", brincou uma internauta.

Mini influencer

Nesta sexta-feira, 9, Virginia Fonseca se emocionou ao ver sua filha, Maria Alice, de apenas três aninhos, aparecer imitando seus vídeos e seguindo seus passos. Em suas redes sociais, a influenciadora digital e apresentadora derreteu os seguidores ao compartilhar um momento fofo em que a pequena grava com a família e repete algumas frases da mãe.

Em seu feed do Instagram, Virginia compartilhou o registro feito pela pequena, que pegou o celular durante um encontro em família e começou a gravar sozinha, Nas imagens, Maria Alice aparece dizendo "bom dia" e pedindo para que parentes como a avó Margaret Serrão, o pai Zé Felipe e a irmã caçula, Maria Flor, completassem a frase.

Virginia, que tem o hábito de gravar um vídeo todas as manhãs com as meninas, onde elas dizem "bom dia, pessoal" e "bom dia, flor do dia," mostrou que sua primogênita já está pronta para assumir o comando e filmar sozinha. Na legenda, ela não escondeu a emoção com o momento especial e se derreteu com a atitude da menina.

“Vou deixar registrado aqui o vlog da nossa pequena Alice fazendo o ‘Bom dia, pessoal’ e o ‘Bom dia, flor do dia’ com todos. Ela está muito espertinha!!! Três aninhos de muito carisma e esperteza!! Será que minha aposentadoria está chegando gente? Ai meu Deus”, Virginia brincou com o registro e encheu a menina de elogios.