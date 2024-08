Virginia Fonseca se emociona ao ver a filha imitando seus vídeos: ‘Muito carisma’

Mini influencer! Virginia Fonseca se derrete ao ver uma das filhas seguindo seus passos e imitando seus vídeos nas redes sociais; assista!

Nesta sexta-feira, 9, Virginia Fonseca se emocionou ao ver sua filha, Maria Alice, de apenas três aninhos, aparecer imitando seus vídeos e seguindo seus passos. Em suas redes sociais, a influenciadora digital e apresentadora derreteu os seguidores ao compartilhar um momento fofo em que a pequena grava com a família e repete algumas frases da mãe.

Em seu feed do Instagram, Virginia compartilhou o registro feito pela pequena, que pegou o celular durante um encontro em família e começou a gravar sozinha, Nas imagens, Maria Alice aparece dizendo "bom dia" e pedindo para que parentes como a avó Margaret Serrão, o pai Zé Felipe e a irmã caçula, Maria Flor, completassem a frase.

Virginia, que tem o hábito de gravar um vídeo todas as manhãs com as meninas, onde elas dizem "bom dia, pessoal" e "bom dia, flor do dia," mostrou que sua primogênita já está pronta para assumir o comando e filmar sozinha. Na legenda, ela não escondeu a emoção com o momento especial e se derreteu com a atitude da menina.

“Vou deixar registrado aqui o vlog da nossa pequena Alice fazendo o ‘Bom dia, pessoal’ e o ‘Bom dia, flor do dia’ com todos kkkkk. Ela ta muuuuuito espertinha!!! 3 aninhos de muito carisma e esperteza!! Será que minha aposentadoria tá chegando gente? Ai meu deus”, Virginia brincou com o registro e encheu a menina de elogios.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Nos comentários, os seguidores também se divertiram e se derreteram com a cena: “Já tem uma substituta nas horas vagas”, uma fã brincou. “Daqui a pouco tá fazendo promoção”, mais uma fez piada. “Virgínia, cuidado pra não perder o lugar”, escreveu uma terceira. “Votação para Maria Alice ganhar um celular e postar todo dia”, pediu mais uma.

Vale lembrar que, além das meninas Maria Alice e Maria Flor, Virginia Fonseca e Zé Felipe estão à espera de mais um membro da família. Na reta final da gestação, a apresentadora aguarda o nascimento de seu terceiro herdeiro e primeiro menino, que se chamará José Leonardo, em homenagem ao pai, José Felipe, e ao avô, Leonardo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

